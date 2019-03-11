الشرطة تحجز شاحنة مخدرات بين أكادير والداخلة

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني، من توقيف شاحنة محملة بكمية من مخدر الشيرا وحوالي 5 أطنان من مادة "نترات البوتاسيوم" القابلة للاشتعال، والتي تخضع لضوابط خاصة لنقلها.

ووفق مصادر هسبريس، فإن العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة أفضت إلى العثور على 175 صفيحة من مخدر الشيرا وما يناهز 5 أطنان من مادة "نترات البوتاسيوم" على متن شاحنة قادمة من مدينة أكادير نحو الداخلة.

وبعد تكثيف الأبحاث والاستماع إلى سائق الشاحنة تم إيقاف شخص آخر كان سيتسلم الكمية المحجوزة من مخدر الشيرا على متن سيارة خفيفة وبحوزته هاتفان نقالان ومبلغ مالي قدره 5400 درهم.

المتهمان تم وضعهما رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على القضاء للنظر في المنسوب إليهما.