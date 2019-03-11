الأمن الوطني يحجز آلاف أقراص الهلوسة في تطوان‬

هسبريس من تطوان

تمكنت عناصر الدائرة السابعة للشرطة التابعة لولاية أمن تطوان من إيقاف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وقاصر يبلغ من العمر 16 سنة، للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى إيقاف المشتبه فيه الرئيسي رفقة مساعده القاصر على متن سيارة خفيفة بمدخل مدينة تطوان، حيث أسفرت عملية تفتيش الناقلة عن حجز ستة آلاف قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"؛ فيما أسفرت عملية تفتيش منزله بالمدينة ذاتها عن حجز سيارة أخرى، فضلا عن هواتف نقالة ومبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد جرى، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة إلى القاصر، على خلفية البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.