24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:40
|13:42
|17:00
|19:36
|20:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "باختصار" .. الدوزي يمزج الإيقاعات بلهجة بيضاء
- "معا للخير" .. حملة طبية لفائدة "إخربان" بإنزكان
- الشرطة تحجز شاحنة مخدرات بين أكادير والداخلة
- دور الأئمة في ترسيخ قيم التسامح يلمّ مختصين بدوسلدورف الألمانية
- الحرب السورية تقتل أكثر من ألف طفل سنة 2018
الحراك الجزائري .. القضاة يرفضون الإشراف على "انتخابات بوتفليقة" (5.00)
هكذا حصر الوزاني دستور المغرب بين سيادة الأمة وإلجام السلطة (5.00)
"الداخلية" تمنع مقاولات غير مصنفة من مشاريع الجماعات الترابية (5.00)
- "مخزني" يكوي طفلا 6 شهور .. ووالد الضحية يتنازل لفائدة المتهم - (167)
- بوتفليقة يقرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة ويجري تعديلات حكومية - (159)
- مبادرة "تؤنث" أسماء شوارع مغربية لرفض "التمييز والهيمنة الذكورية" - (73)
- أساتذة التعاقد يحمّلون الحكومة مسؤولية التصعيد - (64)
- منيب: حكومة "الإخوان" منبطِحة .. و"معاش بنكيران" ريع سياسي - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حجز كميات شيرا ومعدات محظورة في طانطان
وُضع شخصان يشكلان عصابة إجرامية (44 و55 سنة) تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك على إثر توقيفهما من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن طانطان، على إثر معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكانت الشرطة القضائية بطانطان قد نصبت كمينا لشاحنة متخصصة في نقل البضائع لحساب الغير وسط المدينة، أفلح التفتيش الدقيق الذي أُخضعت له في حجز 16 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف سائقها.
وأفضت التحريات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية مع السائق إلى الاهتداء إلى شريكه الذي جرى توقيفه، كما تم حجز خراطيش ومعدات التنقيب عن المعادن وهواتف نقالة ولوحات ترقيم مزورة، وذلك بمنزلي الموقوفيْن.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، يجري البحث من أجل الوصول إلى باقي شركاء الموقوفين، الذين يُرجّح أن يكونوا ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في نقل وترويج الممنوعات بمدينة طانطان باستعمال ناقلة.