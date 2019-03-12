حجز كميات شيرا ومعدات محظورة في طانطان

رشيد بيجيكن من أكادير

وُضع شخصان يشكلان عصابة إجرامية (44 و55 سنة) تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك على إثر توقيفهما من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن طانطان، على إثر معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وكانت الشرطة القضائية بطانطان قد نصبت كمينا لشاحنة متخصصة في نقل البضائع لحساب الغير وسط المدينة، أفلح التفتيش الدقيق الذي أُخضعت له في حجز 16 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف سائقها.

وأفضت التحريات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية مع السائق إلى الاهتداء إلى شريكه الذي جرى توقيفه، كما تم حجز خراطيش ومعدات التنقيب عن المعادن وهواتف نقالة ولوحات ترقيم مزورة، وذلك بمنزلي الموقوفيْن.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، يجري البحث من أجل الوصول إلى باقي شركاء الموقوفين، الذين يُرجّح أن يكونوا ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في نقل وترويج الممنوعات بمدينة طانطان باستعمال ناقلة.