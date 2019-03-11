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كُتّاب وآراء
حريق يلتهم سفينة تجارية قادمة إلى الدار البيضاء
أفادت الولاية البحرية للأطلسي بأن نيرانا اشتعلت في سفينة تجارية ترفع العلم الإيطالي كانت قادمة من هامبورغ الألمانية باتجاه الدار البيضاء، ليلة الاثنين بمنطقة الفينيستير ببروطاني، أقصى غرب فرنسا.
وأضاف المصدر ذاته أن قائد السفينة كان قد أعلن في أول الأمر أنه تم التحكم في الحريق وأنه سيواصل الإبحار نحو ميناء كورونيا الإسباني، لكنه عاد ليخطر السلطات البحرية قبيل منتصف الليل بتدهور الوضع فيما كانت أعمدة الدخان تتصاعد من عدة حاويات، ليقرر بعيْد الساعة الثانية صباحا مغادرة السفينة على متن قارب إنقاذ.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم إنقاذ أفراد الطاقم الــ26 إضافة إلى أحد الركاب حوالي الساعة الرابعة صباحا من قبل فرقاطة هرعت إلى عين المكان.