24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:41
|13:42
|16:59
|19:36
|20:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: كولر يدعو الجزائر وموريتانيا إلى "مائدة جنيف"
- سقوط في بئر ينهي حياة خمسيني بسيدي حجاج
- أعمال رمضانية تنتظر "الضوء الأخضر" .. والتأخير يربك الحسابات
- "باختصار" .. الدوزي يمزج الإيقاعات بلهجة بيضاء
- "معا للخير" .. حملة طبية لفائدة "إخربان" بإنزكان
الحراك الجزائري .. القضاة يرفضون الإشراف على "انتخابات بوتفليقة" (5.00)
هكذا حصر الوزاني دستور المغرب بين سيادة الأمة وإلجام السلطة (5.00)
"الداخلية" تمنع مقاولات غير مصنفة من مشاريع الجماعات الترابية (5.00)
- "مخزني" يكوي طفلا 6 شهور .. ووالد الضحية يتنازل لفائدة المتهم - (151)
- بوتفليقة يقرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة ويجري تعديلات حكومية - (120)
- مبادرة "تؤنث" أسماء شوارع مغربية لرفض "التمييز والهيمنة الذكورية" - (66)
- أساتذة التعاقد يحمّلون الحكومة مسؤولية التصعيد - (57)
- منيب: حكومة "الإخوان" منبطِحة .. و"معاش بنكيران" ريع سياسي - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تنظيم الهجرة غير الشرعية يورّط 7 أشخاص بوجدة
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سبعة مشتبه فيهم، من بينهم مواطنان مغربيان وخمسة آخرون ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية في إطار عملية مشتركة ومتزامنة، تم القيام بها صباح اليوم الاثنين، وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهم بكل من مدينة وجدة ونواحيها؛ كما أسفرت عن ضبط 81 من المترشحين للهجرة السرية من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 26 امرأة و7 من الأطفال القاصرين.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي واكبت هذه العملية أسفرت أيضا عن حجز أربع سيارات تستعمل في نقل المرشحين للهجرة السرية، فضلا عن مجموعة من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة وكذا جوازات السفر التي تخص ضحايا هذه الشبكات الإجرامية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم السبعة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد الامتدادات الوطنية لهذه الشبكات الإجرامية، وكذا الكشف عن ارتباطاتها المحتملة خارج المغرب، فضلا عن توقيف كافة المساهمين والمشاركين المتورطين في نشاطها.