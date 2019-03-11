الضرب المفضي إلى الموت يجرّ شابين إلى القضاء

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بتنسيق مع نظيرتها بطنجة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت بتاريخ فاتح مارس الجاري إجراءات معاينة جثة الضحية البالغ من العمر 30 سنة، والذي تعرض لجرح غائر بعنقه باستعمال السلاح الأبيض بأحد أزقة منطقة برج مولاي عمر بمدينة مكناس، قبل أن تقود التحريات والأبحاث الميدانية المكثفة إلى تحديد هوية المشتبه فيهما، اللذين تم توقيف أحدهما بمكناس، فيما تم توقيف شريكه الثاني بمدينة طنجة.

وتم وضع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.