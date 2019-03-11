قتيل و11 مصابا في إطلاق نار بمدينة كلميم

هسبريس من الرباط

أطلق شخص مسلح النار، مساء اليوم، على عدد من الأشخاص في مدينة كلميم، وفق ما علمت به هسبريس من مصدر أمني.

وأضاف المصدر ذاته، الذي لم يكشف لهسبريس أسباب إطلاق النار، أن الحادث تسبب في سقوط قتيل، وإصابة 11 شخصا من بينهم موظفا شرطة، مشيرا إلى أن المشتبه فيه تحت السيطرة بعد إطلاق النار عليه.

من جهتها أكدت مصادر محلية قيام شخص يحمل بندقية صيد، بإطلاق عيارات نارية على المارة بالكويرة قرب شارع إفني بمدينة كلميم.