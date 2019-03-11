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كُتّاب وآراء
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قتيل و11 مصابا في إطلاق نار بمدينة كلميم
الاثنين 11 مارس 2019 - 23:36
أطلق شخص مسلح النار، مساء اليوم، على عدد من الأشخاص في مدينة كلميم، وفق ما علمت به هسبريس من مصدر أمني.
وأضاف المصدر ذاته، الذي لم يكشف لهسبريس أسباب إطلاق النار، أن الحادث تسبب في سقوط قتيل، وإصابة 11 شخصا من بينهم موظفا شرطة، مشيرا إلى أن المشتبه فيه تحت السيطرة بعد إطلاق النار عليه.
من جهتها أكدت مصادر محلية قيام شخص يحمل بندقية صيد، بإطلاق عيارات نارية على المارة بالكويرة قرب شارع إفني بمدينة كلميم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - احمد الاثنين 11 مارس 2019 - 23:49
نسألك اللطف يا الله البارحة واليوم حريق مهول في ضواحي كلميم والان اطلاق النار والله لك الله يا كلميم
3 - مهاجرة الاثنين 11 مارس 2019 - 23:50
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يشافي المصابين والله يرحم الشخص اللي توفى والله يحفظ مغربنا
4 - rachid الاثنين 11 مارس 2019 - 23:52
نسأل العلي القدير السلامة.ورحمة الله على الضحية والشفاء للمصابون.يذكر أن القاتل من حي الكويرة مكان وقوع الجريمة و هو من اهل المنطقة من المتقاعدين. اللهم احفظ بلدنا.
5 - معلق الاثنين 11 مارس 2019 - 23:54
لاحول ولا قوة الا بالله نسال الله اللطف ولينا فامريكا و كوبا
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