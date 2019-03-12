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الرئيسية | حوادث | هكذا أصاب متقاعد المارة بالرصاص في كلميم

هكذا أصاب متقاعد المارة بالرصاص في كلميم

هكذا أصاب متقاعد المارة بالرصاص في كلميم
ميمون أم العيد من أكادير
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 00:10

ألقت العناصر الأمنية بڭلميم القبض على شخص أطلق الرصاص على 11 شخصا، من بينهم عميد شرطة ومقدم وامرأة في شارع إفني بمدينة ڭلميم.

وقالت مصادر هسبريس الإلكترونية إن الفاعل متقاعد كان يشتغل سابقا بالديار الهولندية، أطلق النار من بندقية صيد مرخص له بامتلاكها، على مواطنين بشكل عشوائي، وأصابت طلقاته 11 شخصا من بينهم عميد شرطة يشتغل رئيس الدائرة الأمنية.

وفيما لا تزال أسباب الحادث قيد البحث، فإن مصادر الجريدة ترجح أن يكون الجاني يشكو اضطرابات نفسية، خاصة وأنه صعد إلى سطح منزله بشارع إفني، وبدأ يطلق النار في السماء وعلى المارة.

وتم نقل المصابين الـ11، وحالة أربعة منهم وصفت بالخطيرة ومن بنيهم عون سلطة (مقدم)، في حالة حرجة إلى مستعجلات مستشفى ڭلميم، فيما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

وأفادت مصادر الجريدة بأن والي جهة كلميم واد نون انتقل إلى المرفق الصحي لتفقد حالة المصابين.

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