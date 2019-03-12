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الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز لحوما فاسدة موجهة إلى المدارس

الدرك يحجز لحوما فاسدة موجهة إلى المدارس

الدرك يحجز لحوما فاسدة موجهة إلى المدارس
هسبريس من القصر الكبير
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:21

تمكنت عناصر كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي لجهة سوق أربعاء الغرب، بين لالة ميمونة وعرباوة، من إيقاف شاحنة من الحجم المتوسط محملة بلحوم مهربة فاسدة.

الشاحنة كانت متوجهة إلى مدينة "سوق أربعاء الغرب" من أجل توزيع اللحوم المحجوزة على المدارس، والتي بلغت كميتها 200 كيلوغرام.

وقد عاينت اللحوم المصالح البيطرية وبعض المسؤولين الذين حضروا إلى عين المكان، حيث جرى التأكد من عدم صلاحيتها وقانونيتها، قبل أن يتم إتلافها وإشعار الجهات المعنية وتحرير محضر بالواقعة وإحالة الملف إلى جهة الاختصاص.

وقد وُضع سائق الشاحنة تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة.

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