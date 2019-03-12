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كُتّاب وآراء
إيقاف سبعيني قتل ثلاثة أفراد من أسرته بمكناس
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شخصا يبلغ من العمر 70 سنة، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، للاشتباه في ارتكابه لجريمة القتل العمد التي ذهب ضحيتها ثلاثة أفراد من أسرته.
وكانت مصالح الأمن بالعاصمة الإسماعيلية قد باشرت، بتاريخ 8 مارس الجاري، إجراءات المعاينة الميدانية لجثث الضحايا، وهم شقيقتان تبلغان من العمر 56 و60 سنة وابن إحداهما البالغ من العمر 21 سنة، والتي عثر عليها بمنزلهم بحي الوحدة بالمدينة ذاتها، حيث أكدت المعطيات الأولية للبحث تعرضهم لاعتداء قاتل باستعمال السلاح الأبيض، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق المصدر ذاته فإن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمحيط الضحايا، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية الضرورية، "مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، وهو شقيقهما الأكبر، حيث عثر بحوزته على ملابس تحمل آثارا بيولوجية ودماء تخص إحدى الضحايا، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في قيامه باستخلاصه باستعمال بطاقة بنكية تخص الضحية الأخرى".
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.