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الرئيسية | حوادث | ضابط يستعمال سلاحه لردع جانح في الخميسات

ضابط يستعمال سلاحه لردع جانح في الخميسات

ضابط يستعمال سلاحه لردع جانح في الخميسات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:01

اضطر ضابط شرطة ممتاز يعمل بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات لاستعمال سلاحه الوظيفي، بشكل تحذيري، في مواجهة شخص هاجم عناصر الشرطة بواسطة سلاح أبيض عبارة عن سيف وكلب من فصيلة خطيرة.

وكانت دورية أمنية قد تدخلت لإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عليه على الصعيد الوطني من أجل ترويج الأقراص الطبية المخدرة، قبل أن يهاجم شقيقه عناصر الأمن في محاولة لتخليصه.

المعطى اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، بعد حجز السلاح الأبيض والسيطرة على الكلب المستعمل خلاله، تبعاً لما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد وُضع المشتبه فيه الرئيسي، الذي ضبطت بحوزته لحظة إيقافه كمية من الأقراص الطبية المخدرة المعدة للترويح، تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما لا تزال التحريات جارية لإيقاف شقيقه، الذي تمكن من الفرار.

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