التنقيب عن كنوز يورّط 3 أشخاص نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز رأس العين الشاوية، بتنسيق مع سرية سطات، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، من بينهم "فقيه"؛ بعدما كانوا بصدد التنقيب عما يعتقدون أنها كنوز نواحي مدينة سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن دورية للدرك الملكي كانت على مستوى منطقة رأس العين الشاوية، دائرة ابن أحمد إقليم سطات، فاجأت الأشخاص الثلاثة حينما كانوا يبحثون عن "كنوز"، مستعينين بآلات متطوّرة في كشف المعادن.

وزادت المصادر ذاتها أن الموقوفين الثلاثة الذين ينحدرون من إقليم سطات، وهم بدون سوابق قضائية، توجّهوا عبر سيارة خفيفة إلى منطقة رأس العين الشاوية قصد تنفيذ عمليتهم، إلاّ أن عناصر الضابطة القضائية تمكّنت من توقيفهم قبل اقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي قصد الاستماع إليهم، مع حجز السيارة التي تبيّن أنها موضوع سرقة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات بوضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، مع تحرير محضر تمهيدي في النازلة، في انتظار عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في التّهم المنسوبة إلى كل منهم، واتخاذ القرار القانوني المناسب.