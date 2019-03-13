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الرئيسية | حوادث | الدرك يفكك عصابة "فراقشية" في دائرة ابن أحمد

الدرك يفكك عصابة "فراقشية" في دائرة ابن أحمد

الدرك يفكك عصابة "فراقشية" في دائرة ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 13 مارس 2019 - 00:52

أفلحت عناصر الدرك بالمركز الترابي سيدي حجاج، الثلاثاء، تحت إشراف قائد سرية سطات، في تفكيك عصابة إجرامية مكوّنة من ثلاثة أشخاص، يشتبه في اقترافهم عمليات سرقة مواش بمنطقة سيدي حجّاج، دائرة ابن أحمد إقليم سطات.

وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة جاء نتيجة حملات تمشيطية بالمنطقة باشرتها عناصر الدرك في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها، إذ جرى حجز سيارة فلاحية، وما يقارب 11 رأسا من الغنم محصّلة من السرقة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد تنقيط المشتبه فيهم على الناظم الآلي تبيّن أن أحدهم من ذوي السوابق القضائية، ليتم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية سطات للنظر في صكّ الاتهام الموجّه إليهم.

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