24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:38
|13:42
|17:00
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفعل الثقافي.. التحرك في الركود
- مستشفى في خدمة السجناء بَدَل المواطنين
- أما حان الوقت للتفكير في خلق مجلس عربي أعلى للتعليم؟
- محنة الأمهات العازبات
- أطر التربية الوطنية تحتج على اختلالات الترقية
- أسعار اللحوم الحمراء تقفز إلى 80 درهما .. المنتجون: ثمن معقول - (102)
- تلميح العثماني بـ"تزوير الانتخابات" يثير الغضب في وزارة الداخلية - (84)
- حناجر المتعاقدين وأساتذة "الزنزانة 9" تصدح بمطالب الإدماج والترقية - (82)
- الجزائريون يواصلون الاحتجاج ضد النظام برفض "استغباء الشعب" - (75)
- الخادمات الآسيويات في المغرب .. اغتصاب وترويع واحتجاز وتجويع - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك يفكك عصابة "فراقشية" في دائرة ابن أحمد
أفلحت عناصر الدرك بالمركز الترابي سيدي حجاج، الثلاثاء، تحت إشراف قائد سرية سطات، في تفكيك عصابة إجرامية مكوّنة من ثلاثة أشخاص، يشتبه في اقترافهم عمليات سرقة مواش بمنطقة سيدي حجّاج، دائرة ابن أحمد إقليم سطات.
وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة جاء نتيجة حملات تمشيطية بالمنطقة باشرتها عناصر الدرك في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها، إذ جرى حجز سيارة فلاحية، وما يقارب 11 رأسا من الغنم محصّلة من السرقة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد تنقيط المشتبه فيهم على الناظم الآلي تبيّن أن أحدهم من ذوي السوابق القضائية، ليتم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية سطات للنظر في صكّ الاتهام الموجّه إليهم.