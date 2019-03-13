24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. جمعية تحذر من مساس التوترات بالحق في التعليم (5.00)

  2. الجزائريون يواصلون الاحتجاج ضد النظام برفض "استغباء الشعب" (5.00)

  3. وثائق الإدارة أمام المواطنين .. "الوصول إلى المعلومة" يدخل التنفيذ (5.00)

  4. مردودية الاستثمارات والنفقات العمومية‬ ترفعان المديونية العامة للمملكة (5.00)

  5. مخاطر القروض غير المستردة تهدد مستقبل توازن مصارف مغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تزوير أحذية رياضية يورط مهاجرا مغربيا بإسبانيا

تزوير أحذية رياضية يورط مهاجرا مغربيا بإسبانيا

تزوير أحذية رياضية يورط مهاجرا مغربيا بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الأربعاء 13 مارس 2019 - 09:25

اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا بتهمة "ارتكاب جريمتي السرقة والتقليد"، بعدما ضبطت بحوزته 500 حذاء رياضي مزور في طريقها إلى المغرب من أجل بيعها، إضافة إلى العديد من الحواسيب والهواتف الذكية المسروقة.

وأفادت القيادة العليا للأمن بمدينة "بورغوس"، الواقعة في الجزء الشمالي من الجزيرة الأيبيرية، بأن الموقوف يقوم بتزوير أحذية رياضية تحمل أسماء علامات تجارية عالمية، مشيرة إلى أن العملية الأمنية، التي أطلقت عليها تسمية "Pace"، مكنت من حجز كمية مهمة من المعدات المسروقة داخل منزل المعني بالأمر.

وأضافت المصادر الأمنية ذاتها أن الفاعل، البالغ من العمر 29 عاما، ينتمي إلى عائلة تكرس أنشطتها لترويج المنتجات المسروقة والمزورة التي يتم إخراجها من إسبانيا بهدف تسويقها داخل التراب المغربي، موضحة أن أفرادا من الشرطة داهموا مقر إقامته بناء على تعليمات النيابة العامة.

"المهاجر المغربي يتوفر على غرفة تخرين تستخدم كمستودع لإخفاء السلعة المزورة، في انتظار نقلها إلى بلده الأصلي"، تورد وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، التي أكدت أيضا أن المدعي العام أمر بإبقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيقات التي باشرها خلية مكافحة التهريب بالمنطقة ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.