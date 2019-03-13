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الرئيسية | حوادث | عميد شرطة يطلق الرصاص لضبط شخصين ببنجرير

عميد شرطة يطلق الرصاص لضبط شخصين ببنجرير

عميد شرطة يطلق الرصاص لضبط شخصين ببنجرير
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:20

اضطر عميد شرطة، يعمل بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في بنجرير، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص في حالة تخدير متقدمة، كان يحمل سكينا من الحجم الكبير استعمله في تعريض حياة عناصر الشرطة للخطر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، وذلك بعد تورطه في تعريض ضحية من ذوي السوابق القضائية لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، نقل على إثرها للمستشفى لتلقى العلاجات الضرورية.

كما ذكر المصدر نفسه أن المعني بالأمر أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، كما عرض مفتش شرطة من أفراد الدورية لجرح على مستوى الرأس، وهو ما اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي مكنت من توقيف المشتبه فيه، وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، فضلا عن توقيف شقيقه الذي حاول مآزرته في مواجهة الأمنيين.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - منير الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:38
نفس القصة تتكرر دائما...قرطاسة تحديرية...إصابة رجل أمن...تقديم الجاني للمحاكمة...عفو ملكي...عودة المجرم لإستكمال نشاطه الإجرامي..مسلسل ممل بكل المقاييس
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5
2 - amin الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:50
bravo à ce commissaire d utiliser son arme de fonction .les voyous n ont peur de rien.Il se permettent de terroriser la population avec leurs armes blanches. meme en Europe on voit des interventions de la police avec leurs armes quant il le faut .Et c est tout à fait normal pour protéger leurs concitoyens.
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0
3 - عماد الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:53
كنت اتمنى ان تكون الرصاصة في راس هاذا الجانح
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2
4 - عبدالله بن المدينة القديمة الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:59
انا نظري مثل هؤلاء المجرمين الخطيرين لن تنفع معهم طلقات تحذيرية وانما مباشرة في الجسد وإلا سيكونوا ضحايا
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