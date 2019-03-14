حوادث السير بالمدن .. سقوط 19 قتيلا في أسبوع

هسبريس - و.م.ع

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 2091 آخرون بجروح، إصابات 72 منهم بليغة، في 1568 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألف و593 مخالفة، وأنجزت 11 ألف و803 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألف و790 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و858 ألف و775 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4292 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7337 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 174 مركبة.