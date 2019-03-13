الشرطة القضائية تحجز أدوية مهرّبة بأبي الجعد

هسبريس من الدار البيضاء

تمكّنت الشرطة القضائية بمدينة أبي الجعد من حجز كميات كبيرة من تحاميل تضم المادة الدوائية "إندوميتاسين"، ومراهم تضم المادة الفاعلة الدوائية "كلوبيتاسول"، وإغلاق معشبة ووضع المسؤولة عنها تحت الحراسة النظرية إلى حين استكمال البحث والتحقيق معها.

وقالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب: "إثر تتبعنا المستمر في التصدي للممارسة غير القانونية للصيدلة، لا سيما في محاربة الأدوية المروجة بالسوق السوداء، رصدنا معشبة بمدينة أبي الجعد تعمل على بيع الأدوية مؤخرا عبر الشبكة العنكبوتية، والتي تتبعنا أنشطتها ليتضح أنها تنشط بشكل واسع في بيع أدويتها على المستوى المحلي والوطني".

وأضافت الكونفدرالية، في بيان توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، أنها "تقدمت بشكاية أمام القضاء بأبي الجعد يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري، وذلك بعد إثبات حالة بيع الأدوية بموجب محضر قضائي؛ حيث أعطى السيد الوكيل تعليماته للشرطة القضائية للتدخل بعين المكان".

وأوضحت أن الأمر يتعلق بـ "خرق قانوني واضح في انتحال صفة صيدلي والمتاجرة في أدوية مهربة"، وأكدت "عزمها مواصلة التصدي لمثل هاته الممارسات المسيئة لمنظومتنا الصحية الوطنية، التي من شأنها أن تلحق أضرارا خطيرة بصحة المواطنين".

وفي هذا الصدد، قال يوسف فلاح، باحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية، إن "الأدوية التي تباع خارج المسار القانوني والآمن تشكل خطرا على صحة المواطنين"، ودعا "وزارة الصحة، من خلال مديرية الأدوية والصيدلة، إلى محاربة هذه الظاهرة"، وأهاب بجميع المواطنين "اقتناء الأدوية وحاجياتهم من الصيدليات حفاظاً على صحتهم".