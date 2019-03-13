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الرئيسية | حوادث | انهيار سور يخلف مصابيْن ويحاصر عامليْن بالبيضاء

انهيار سور يخلف مصابيْن ويحاصر عامليْن بالبيضاء

انهيار سور يخلف مصابيْن ويحاصر عامليْن بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:47

أفادت مصادر من السلطة المحلية لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بأن انهيار سور خارجي لأحد المصانع المهجورة، مجاور لورش بناء عمارة بملتقى شارع "لاجيروند" وزنقة "خزامة"، مساء اليوم، أدى إلى محاصرة عاملين بالورش تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية تجري حاليا محاولات لانتشال العامليْن، مسجلة إصابة عامليْن آخريْن بإصابات خفيفة، نقلا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات.

وقد أثار هذا الانهيار استنفار السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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