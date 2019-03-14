عملية أمنية تفكّك خلية إرهابية بـ4 مدن مغربية

هسبريس من الرباط

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من ضبط عناصر يشتبه تشكيلها "خلية إرهابية"، اليوم الخميس.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تدخل المكتب جرى بمدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش.

المصدر نفسه كشف أن العملية "همت 6 عناصر متطرفة، تتراوح أعمارها بين 27 و40 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بعناصر تنشط بفرع داعش في ليبيا".

"مكنت المتابعة الأمنية الدقيقة من كشف انخراط المشتبه فيهم، الذين أعلنوا ولاءهم لداعش، في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة"، يورد بلاغ وزارة الداخلية.

جدير بالذكر أن المعنيين بالتوقيف تم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية؛ في إطار البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.