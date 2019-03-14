24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:4217:0019:3820:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. العثماني وتزوير الانتخابات (5.00)

  2. هل يتحول المغرب إلى مجتمع نسوي؟ (5.00)

  3. التكوين المهني بالمملكة .. الكم يُفشل ملاءمة الكيف في التشغيل (5.00)

  4. فيدرالية اليسار تدخل على خط "حديقة المندوبية" (5.00)

  5. وزير التربية: مراجعة "نظام التعاقد" تطبيق عملي لوعود الحكومة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عملية أمنية تفكّك خلية إرهابية بـ4 مدن مغربية

عملية أمنية تفكّك خلية إرهابية بـ4 مدن مغربية

عملية أمنية تفكّك خلية إرهابية بـ4 مدن مغربية
هسبريس من الرباط
الخميس 14 مارس 2019 - 09:14

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من ضبط عناصر يشتبه تشكيلها "خلية إرهابية"، اليوم الخميس.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تدخل المكتب جرى بمدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش.

المصدر نفسه كشف أن العملية "همت 6 عناصر متطرفة، تتراوح أعمارها بين 27 و40 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بعناصر تنشط بفرع داعش في ليبيا".

"مكنت المتابعة الأمنية الدقيقة من كشف انخراط المشتبه فيهم، الذين أعلنوا ولاءهم لداعش، في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة"، يورد بلاغ وزارة الداخلية.

جدير بالذكر أن المعنيين بالتوقيف تم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية؛ في إطار البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.