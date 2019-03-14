دركيون يحجزون مخدرات دون توقيفات في فرخانة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الدرك الملكي بفرخانة، التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، بعد تفتيش سيارة مروج للمخدرات، مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، من حجز كمية من الممنوعات.

تنقيط السيارة مكّن من اكتشاف أنها مزورة الصفائح، حيث أفضى تفتيشها الدقيق إلى العثور على كمية من مخدر الشيرا وكبسولات من مخدر الكوكايين؛ في حين تمكن السائق من الفرار إلى وجهة مجهولة.

وفي عملية أخرى، تمكنت العناصر ذاتها من تحديد هوية مروج للمخدرات، بعد أن ورد اسمه في محضر استماع لموقوف متلبس بحيازة كمية من الحشيش كان ينوي استهلاكها.

تفتيش منزل المشتبه فيه مكّن العناصر الدركية من العثور على كمية من الشيرا ومسحوق الكيف، حيث ما زال البحث جاريا لإيقافه.