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دركيون يحجزون مخدرات دون توقيفات في فرخانة
الخميس 14 مارس 2019 - 12:40
تمكنت عناصر الدرك الملكي بفرخانة، التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، بعد تفتيش سيارة مروج للمخدرات، مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، من حجز كمية من الممنوعات.
تنقيط السيارة مكّن من اكتشاف أنها مزورة الصفائح، حيث أفضى تفتيشها الدقيق إلى العثور على كمية من مخدر الشيرا وكبسولات من مخدر الكوكايين؛ في حين تمكن السائق من الفرار إلى وجهة مجهولة.
وفي عملية أخرى، تمكنت العناصر ذاتها من تحديد هوية مروج للمخدرات، بعد أن ورد اسمه في محضر استماع لموقوف متلبس بحيازة كمية من الحشيش كان ينوي استهلاكها.
تفتيش منزل المشتبه فيه مكّن العناصر الدركية من العثور على كمية من الشيرا ومسحوق الكيف، حيث ما زال البحث جاريا لإيقافه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - تايكة غرماد الخميس 14 مارس 2019 - 13:09
تمكن الساءق من الفرار الى وجهة مجهولة !!! دائما ما تتردد هذه الجملة في حالات كثيرة
هل هذا كلام منطقي ؟؟ فكيف لشخص مضبوط من طرف رجال امن ان يفلت من قبضتهم !!؟؟
لان الساءق ما هو الا حمال اَي "مسخر"وهناك خوف من توريط حيتان كبيرة لهم مكانتهم بين رموز الفساد السياسي والسلطوي !
هذا ما يقع في اغلب الأحيان مع الأسف ويبقى الفاعلون الحقيقيون بعيدون عن كل مساءلة ذلك ما ادى الى تفشي الظاهرة بسبب الفساد والرشوة
هل هذا كلام منطقي ؟؟ فكيف لشخص مضبوط من طرف رجال امن ان يفلت من قبضتهم !!؟؟
لان الساءق ما هو الا حمال اَي "مسخر"وهناك خوف من توريط حيتان كبيرة لهم مكانتهم بين رموز الفساد السياسي والسلطوي !
هذا ما يقع في اغلب الأحيان مع الأسف ويبقى الفاعلون الحقيقيون بعيدون عن كل مساءلة ذلك ما ادى الى تفشي الظاهرة بسبب الفساد والرشوة
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