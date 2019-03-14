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الرئيسية | حوادث | الجمارك تحبط تهريب خمور من "باريو تشينو"‎

الجمارك تحبط تهريب خمور من "باريو تشينو"‎

الجمارك تحبط تهريب خمور من "باريو تشينو"‎
هسبريس من الرباط
الخميس 14 مارس 2019 - 16:08

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باريو تشينو"، اليوم الخميس، من إحباط عمليات متفرقة لتهريب الخمور المستقدمة من مدينة مليلية.

تفتيش العابرين من النقطة الحدودية مكن من حجز 130 قنينة من "الويسكي" و12 قنينة من النبيذ الأحمر، حيث عمد مهربها لإخفائها وسط مواد غذائية.

ويعتبر معبر "الحي الصيني" من المعابر المخصصة للراجلين فقط، حيث يقصده الراغبون في دخول مدينة مليلية أو مغادرتها بعيدا عن ازدحام السيارات.

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