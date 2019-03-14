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الرئيسية | حوادث | القضاء يتابع "مول القرطاس" في حالة سراح

القضاء يتابع "مول القرطاس" في حالة سراح

القضاء يتابع "مول القرطاس" في حالة سراح
هسبريس من تطوان
الخميس 14 مارس 2019 - 19:26

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان متابعة شخص في حالة سراح عقب تورطه في حيازة واستعمال سلاح ناري خاص بالذخيرة غير الحية، وذلك أثناء شجار تعلق بسوء الجوار بالقرب من منزله الكائن بحي أحريق بمدينة مرتيل.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بتطوان قد أوقفت المشتبه فيه عقب خلاف مع اثنين من أبناء جيرانه بعد اتهامهما بالتحرش بابنته، قبل أن يتطور الأمر إلى قيامه باستعمال سلاح ناري عبارة عن مسدس غير مرخص كان بحوزته، مطلقا عيارين إنذاريين دون تسجيل أي إصابات جسدية.

حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، وصف قرار القاضي بـ"السابقة التي انتصرت للحق على الباطل وكرست لنزاهة القضاء بالمغرب".

وأضاف الفاعل الحقوقي نفسه أن "القاضي كان جريئا وحكيما في الوقت نفسه بإطلاق سراح المعني بالأمر لتوفر ضمانات"، منوها بـ"التقدم الذي أضحى يعرفه القضاء المغربي والاجتهادات التي تترجمها الأحكام غير المسبوقة"، على حد قوله.

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