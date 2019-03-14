نجاة سائق بأعجوبة من حادثة سير بالرباط

هسبريس من الرباط

بأعجوبة، نجا سائق سيارة خفيفة من الموت، بعد أن انقلبت سيارته في ملتقى الطرق قرب سوق مرجان.

وتحولت سيارة السائق الذي كان قادما من سلا في اتجاه الرباط إلى حطام، دون أن يصاب بأي أذى.

ووقعت الحادث بعد أن ارتطمت السيارة بأحد الأعمدة جانب الطريق، لتنقلب بفعل قوة الاصطدام.

ويشهد ملتقى الطرق المشار إليه، الذي يعرف حركة مرور مكثفة، وقوع حوادث سير بشكل مستمر بسبب السرعة.