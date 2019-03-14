24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:4217:0019:3820:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. أين مشروع الإسلاميين للنهوض بأوضاع المرأة؟ (5.00)

  2. هل يتحول المغرب إلى مجتمع نسوي؟ (5.00)

  3. الزربية المرابطية تترجم الهوية الثقافية الأمازيغية (5.00)

  4. أكاديميون بسطات يسائلون "ظهير الحريات العامة" بعد 60 سنة (5.00)

  5. حناجر أساتذة تنادي بإسقاط "التعاقد" في وزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | نجاة سائق بأعجوبة من حادثة سير بالرباط

نجاة سائق بأعجوبة من حادثة سير بالرباط

نجاة سائق بأعجوبة من حادثة سير بالرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 14 مارس 2019 - 20:10

بأعجوبة، نجا سائق سيارة خفيفة من الموت، بعد أن انقلبت سيارته في ملتقى الطرق قرب سوق مرجان.

وتحولت سيارة السائق الذي كان قادما من سلا في اتجاه الرباط إلى حطام، دون أن يصاب بأي أذى.

ووقعت الحادث بعد أن ارتطمت السيارة بأحد الأعمدة جانب الطريق، لتنقلب بفعل قوة الاصطدام.

ويشهد ملتقى الطرق المشار إليه، الذي يعرف حركة مرور مكثفة، وقوع حوادث سير بشكل مستمر بسبب السرعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - snake الخميس 14 مارس 2019 - 20:21
حمدلله على سلامته، السيارات الحالية كلها بلاستيك وكرطون وزواق، عند الحادتة يبان لك الغش في التصنيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - ak-doc الخميس 14 مارس 2019 - 20:22
وجب تشديد منح رخص السياقة ، لأنها تعطا في بعض الحالات لأناس لا يفقهون و لا يفكرون بالعقل أثناء السياقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - الحاج الحسن الزهواني الخميس 14 مارس 2019 - 20:22
تلك الأعجوبة تسمى منطقيًا "الألطاف الربانية"..أي أن الله نجاه ببساطة..إنما في الوقت نفسه معظم السائقين يتجاوزون ويخرقون قوانين السير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - عايدة الخميس 14 مارس 2019 - 20:24
الصدقة ورضاة الوالدين راه تنجيك من جهنم ماشي غير الموت والحمد لله على سلامتو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - جمال وهبي الخميس 14 مارس 2019 - 20:28
وعلم أن مأصابك لم يكن ليخطئك ومأخطئك لم يكن ليصيبك. الحمدلله على سلامة صنائع المعروف تقي مصارع سوء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - Madrid الخميس 14 مارس 2019 - 20:28
الحمدلله على السلامه الله يحفضنا ويحفظ جميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - سعيد الخميس 14 مارس 2019 - 20:37
بنفس المكان، هناك العدبد من رجال الشرطة، ولكن فقط لابتزاز اليائقين واصطياد غرامات ولييس لتنظيم السير والجولان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - زكرياء المغربي الخميس 14 مارس 2019 - 20:38
عمره لا زال طويل الأمد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - البرت شفايتزر الخميس 14 مارس 2019 - 20:42
النجاة باعجوبة من حادث سير مميت ليس دليلا على انه بطل خارق ، يجب عليه تادية ثمن العمود الكهربائي ومحاسبته على السرعة المفرطة التي كان يسير بها والتي يدل عليها الدمار الكلي للعربة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - الزربة الخميس 14 مارس 2019 - 20:43
باش ما يبقاش يوقعو بحال هاذ الحوادث خاص الحكومة تمنع الأعمدة من قطعان الطريق !
من خلال الحطام ديال السيارة هاذ العمود باينة عليه قطع بالزربة !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - آدم الخميس 14 مارس 2019 - 20:53
التهور والسرعة المفرطة لمثل هؤلاء السائقين ينتج عنها حوادث سير مروعة وتخلف أيتام أبرياء، وما يهم ان هذا الشخص اصطدم بنفسه مع نفسه، وحفظنا الله وحفظكم من المتسرعين الانانيين الأوغاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.