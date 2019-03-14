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كُتّاب وآراء
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نجاة سائق بأعجوبة من حادثة سير بالرباط
الخميس 14 مارس 2019 - 20:10
بأعجوبة، نجا سائق سيارة خفيفة من الموت، بعد أن انقلبت سيارته في ملتقى الطرق قرب سوق مرجان.
وتحولت سيارة السائق الذي كان قادما من سلا في اتجاه الرباط إلى حطام، دون أن يصاب بأي أذى.
ووقعت الحادث بعد أن ارتطمت السيارة بأحد الأعمدة جانب الطريق، لتنقلب بفعل قوة الاصطدام.
ويشهد ملتقى الطرق المشار إليه، الذي يعرف حركة مرور مكثفة، وقوع حوادث سير بشكل مستمر بسبب السرعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - snake الخميس 14 مارس 2019 - 20:21
حمدلله على سلامته، السيارات الحالية كلها بلاستيك وكرطون وزواق، عند الحادتة يبان لك الغش في التصنيع
2 - ak-doc الخميس 14 مارس 2019 - 20:22
وجب تشديد منح رخص السياقة ، لأنها تعطا في بعض الحالات لأناس لا يفقهون و لا يفكرون بالعقل أثناء السياقة
3 - الحاج الحسن الزهواني الخميس 14 مارس 2019 - 20:22
تلك الأعجوبة تسمى منطقيًا "الألطاف الربانية"..أي أن الله نجاه ببساطة..إنما في الوقت نفسه معظم السائقين يتجاوزون ويخرقون قوانين السير.
4 - عايدة الخميس 14 مارس 2019 - 20:24
الصدقة ورضاة الوالدين راه تنجيك من جهنم ماشي غير الموت والحمد لله على سلامتو
5 - جمال وهبي الخميس 14 مارس 2019 - 20:28
وعلم أن مأصابك لم يكن ليخطئك ومأخطئك لم يكن ليصيبك. الحمدلله على سلامة صنائع المعروف تقي مصارع سوء
6 - Madrid الخميس 14 مارس 2019 - 20:28
الحمدلله على السلامه الله يحفضنا ويحفظ جميع المسلمين
7 - سعيد الخميس 14 مارس 2019 - 20:37
بنفس المكان، هناك العدبد من رجال الشرطة، ولكن فقط لابتزاز اليائقين واصطياد غرامات ولييس لتنظيم السير والجولان.
9 - البرت شفايتزر الخميس 14 مارس 2019 - 20:42
النجاة باعجوبة من حادث سير مميت ليس دليلا على انه بطل خارق ، يجب عليه تادية ثمن العمود الكهربائي ومحاسبته على السرعة المفرطة التي كان يسير بها والتي يدل عليها الدمار الكلي للعربة .
10 - الزربة الخميس 14 مارس 2019 - 20:43
باش ما يبقاش يوقعو بحال هاذ الحوادث خاص الحكومة تمنع الأعمدة من قطعان الطريق !
من خلال الحطام ديال السيارة هاذ العمود باينة عليه قطع بالزربة !
من خلال الحطام ديال السيارة هاذ العمود باينة عليه قطع بالزربة !
11 - آدم الخميس 14 مارس 2019 - 20:53
التهور والسرعة المفرطة لمثل هؤلاء السائقين ينتج عنها حوادث سير مروعة وتخلف أيتام أبرياء، وما يهم ان هذا الشخص اصطدم بنفسه مع نفسه، وحفظنا الله وحفظكم من المتسرعين الانانيين الأوغاد
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