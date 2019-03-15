24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الذكاء الاصطناعي يغزو عالم السيارات .. اطمئنان قيادة ويسر وأمان
- نفايات المملكة تتكاثر بالنصف عام 2030 .. البيضاء في الصدارة
- "أخطر المجرمين" يقع في قبضة الأمن بالرباط
- هذه نتيجة قرعة ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا
- الحزب الحاكم في الجزائر يتخلى عن الرئيس بوتفليقة .. "اللعبة انتهت"
خبير دولي يوصي المغرب بفتح 40 قطاعا مُحتكَرا أمام المنافسة (5.00)
وزير التربية يعوّل على الأساتذة لتقليص زمن الهدر المدرسي (5.00)
- عشرات القتلى في هجوم على مسجدين أثناء صلاة الجمعة بنيوزيلندا - (99)
- الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا يفجّر غضب العالم الإسلامي - (94)
- الحكومة تتمسك بالتوظيف الجهوي وتطمئن بشأن حقوق التلاميذ - (92)
- الداودي يبرئ البنك الدولي من إخضاع المغرب بالقروض والتمويل - (65)
- الحكومة تكشف الانتهاء من إعداد مشروع جديد للوظيفة العمومية - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أخطر المجرمين" يقع في قبضة الأمن بالرباط
أوقفت مصالح ولاية أمن الرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، سبق وأن عرض حياة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض خلال مناسبتين مختلفتين.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت، بتاريخ سادس مارس الجاري، من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بدوار الكورة بمدينة الرباط، حيث واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة وهاجمهم باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف، مما اضطر مفتش شرطة ممتاز لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى الساق، قبل أن يتمكن من الفرار في حينه.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من رصد تواجده بمنزل أسرته بمنطقة تامسنة ضواحي مدينة تمارة، هذا الأخير قاوم عناصر الشرطة التي انتقلت من أجل ضبطه عبر تحريض كلب من فصيلة شرسة، اضطر موظف شرطة من أفراد الفرقة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت الكلب، مما مكن من تحييد الخطر الناتج عنه، فضلا عن توقيف المشتبه فيه.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تحت إشراف النيابة العامة المختصة.