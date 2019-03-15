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الرئيسية | حوادث | "أخطر المجرمين" يقع في قبضة الأمن بالرباط

"أخطر المجرمين" يقع في قبضة الأمن بالرباط

"أخطر المجرمين" يقع في قبضة الأمن بالرباط
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 مارس 2019 - 13:31

أوقفت مصالح ولاية أمن الرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، سبق وأن عرض حياة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض خلال مناسبتين مختلفتين.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت، بتاريخ سادس مارس الجاري، من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بدوار الكورة بمدينة الرباط، حيث واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة وهاجمهم باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف، مما اضطر مفتش شرطة ممتاز لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى الساق، قبل أن يتمكن من الفرار في حينه.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من رصد تواجده بمنزل أسرته بمنطقة تامسنة ضواحي مدينة تمارة، هذا الأخير قاوم عناصر الشرطة التي انتقلت من أجل ضبطه عبر تحريض كلب من فصيلة شرسة، اضطر موظف شرطة من أفراد الفرقة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت الكلب، مما مكن من تحييد الخطر الناتج عنه، فضلا عن توقيف المشتبه فيه.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رضوان الجمعة 15 مارس 2019 - 13:44
لاحظنا مؤخرا تنامي ظاهرة الإجرام بجل المدن الكبيرة للمملكة.و هذا راجع لسياسة الدولة الفاشلة على جميع المستويات.
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2 - sigis الجمعة 15 مارس 2019 - 13:50
وبعد البحث والمحاكمة سيسجن ويطلق سراحه ويعود لمهاجمة رجال الأمن بكلب جديد وسيف جديد وخطة جديدة درسها في السجن ويستمر مسلسل الإجرام.
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