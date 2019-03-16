سنغالي ينجو من الموت بعد محاولة انتحار بإنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت الأطر الطبية والتمريضية في المركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان، الجمعة، من إنقاذ حياة مهاجر سنغالي، يبلغ 32 سنة، وذلك بعد أن حاول وضع حدّ لحياته بواسطة آلة حادة، خلّفت له جروحا غائرة على مستوى العنق.

وبصم التدخل الطبي، الذي أشرف عليه مدير المستشفى الإقليمي بإنزكان، على رتق الجروح الغائرة وإيقاف النزيف الدموي، ليوُضع الشاب تحت المراقبة الطبية، إلى حين تحسن حالته الصحية.

وفيما لازالت أسباب إقدام المهاجر السنغالي على محاولة وضع حدّ لحياته بهذه الطريقة مجهولة، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.