24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3413:4117:0119:3920:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. أمزازي والسنة البيضاء (5.00)

  2. استعباد الأساتذة تحت مسمى التعاقد (5.00)

  3. وزراء الشباب الفرنكفونيون (5.00)

  4. ترامب يدين مذبحة "هجوم المسجدين" في نيوزيلندا (5.00)

  5. الداودي والبنك الدولي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جمارك "باب مليلية" تفشل تهريب 95 هاتفا نقّالا

جمارك "باب مليلية" تفشل تهريب 95 هاتفا نقّالا

جمارك "باب مليلية" تفشل تهريب 95 هاتفا نقّالا
هسبريس من الرباط
السبت 16 مارس 2019 - 05:18

تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي "باب مليلية"، ببني أنصار، من إفشال عملية تهريب عدد من الهواتف النقالة من مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية.

التفتيش الدقيق لسيارة مرقمة بإسبانيا، يقودها شخص مغربي حامل لجنسية إسبانيا، مكن عناصر الجمارك من حجز 95 هاتفا نقالا، تبلغ قيمتها المالية الإجمالية زهاء 57 مليون سنتيم.

وحجزت العناصر الجمركية الهواتف والسيارة؛ في حين تسلمت عناصر الشرطة القضائية السائق، لتعميق البحث معه، تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.