جمارك "باب مليلية" تفشل تهريب 95 هاتفا نقّالا

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي "باب مليلية"، ببني أنصار، من إفشال عملية تهريب عدد من الهواتف النقالة من مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية.

التفتيش الدقيق لسيارة مرقمة بإسبانيا، يقودها شخص مغربي حامل لجنسية إسبانيا، مكن عناصر الجمارك من حجز 95 هاتفا نقالا، تبلغ قيمتها المالية الإجمالية زهاء 57 مليون سنتيم.

وحجزت العناصر الجمركية الهواتف والسيارة؛ في حين تسلمت عناصر الشرطة القضائية السائق، لتعميق البحث معه، تحت إشراف النيابة العامة.