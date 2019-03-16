كمين يوقع بـ"سحيتة" في قبضة الدركيين بالسوالم

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي السوالم، سرية برشيد، الجمعة، مشتبها في ترويجه المخدرات على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، للنظر في المنسوب إليه.

وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيه، المعروف بـ"سحيتية"، والذي ظل موضوع مذكرات بحث وطنية بسبب نشاطه المحظور، جاء بعد كمين نصبته عناصر درك السوالم؛ وكان على متن سيارة على مستوى حد السوالم، نواحي برشيد.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي وعرضه في حالة اعتقال على وكيل الملك بابتدائية برشيد، قصد اتخاذ المتعيّن في حقه.