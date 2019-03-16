قضايا إجرامية تُفضي إلى توقيفات في طانطان

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن طانطان، الجمعة، من توقيف شخص في عقده الثالث، وذلك بحي "عين الرحمة"؛ وأفضى التحقيق الأولي معه إلى اكتشاف معمل سري لصنع وتقطير مسكر ماء الحياة (الماحيا)، بالفناء الخلفي لمنزله، حيث جرى حجز كمية مهمة من هذا المسكّر، معدّة للترويج، بالإضافة إلى معدات التقطير.

وفي سياق التدخلات الاستباقية الهادفة إلى التصدي لمختلف مظاهر الجريمة بمدينة طانطان، أفلحت المصالح الأمنية ذاتها في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك في "الحي الجديد"، بتهمة ترويج الممنوعات، وما يرافق ذلك من إزعاج للقاطنين بالحي وخطورة المواد المروجة على القاصرين.

ووفقا لمصدر أمني فقد واصلت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بطانطان إجراءاتها الاستباقية من أجل تطهير المدينة من كل الشوائب، وفق خطة أمنية محكمة، تستند إلى توجيهات الإدارة العامة للأمن الوطني، إذ تمّ توقيف شخص آخر، وسط المدينة، وبيّنت عملية تنقيط هويته كونه مبحوثا عنه بموجب عدة مذكرات بحث وطنية، من أجل قضايا مختلفة، ضمنها الضرب والجرح.

ووضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة بابتدائية طانطان، في انتظار إحالتهم على القضاء، فور انتهاء مسطرة الاستماع إليهم في محاضر قانونية وانتهاء مدة الوضع تحت الحراسة النظرية.