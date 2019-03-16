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كوكايين وشيرا يورطان جمركيا في عين تاوجطات
السبت 16 مارس 2019 - 03:41
أوقفت مصالح الدرك الملكي بعين تاوجطات، التابعة ترابيا لإقليم الحاجب، شخصين على متن سيارة خفيفة وبحوزتهما كمية مهمة من الكوكايين وكيلوغرامات من الشيرا من النوع الممتاز.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الأمر يتعلق بجمركي برتبة أجودان، يشتغل بالميناء المتوسطي بالقصر الصغير، وشخص آخر تربطه به علاقة مصاهرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز نصف كيلوغرام من الكوكايين و4 كيلوغرامات من الشيرا.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.