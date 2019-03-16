أمن فاس يوقف مشيدا بقتل مصلّين في نيوزلندا

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، تمكن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف متمرن في معهد للتكنولوجيا التطبيقية، يبلغ من العمر 19 سنة، للاشتباه في تورطه ضمن قضية تتعلق بالإشادة بأعمال إرهابية عن طريق التدوين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المصدر نفسه، اليوم السبت، بأن المشتبه فيه كان قد نشر تدوينة، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تتضمن إشادة بالعملية الإرهابية التي استهدفت المصلين بمسجدين في نيوزلندا يوم أمس الجمعة.

"سيحال المشتبه فيه على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد ملابساتها وخلفياتها، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب"، وفق DGSN.