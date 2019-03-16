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الرئيسية | حوادث | طرد إسبانيين بسبب "حراك الريف" من الناظور

طرد إسبانيين بسبب "حراك الريف" من الناظور

طرد إسبانيين بسبب "حراك الريف" من الناظور
متابعة من خالد ملوك
السبت 16 مارس 2019 - 19:25

أقدمت عناصر من الشرطة المغربية على تنفيذ قرار بترحيل خمسة نشطاء إسبان يقدمون أنفسهم "مناصرين لحراك الريف"، فيما منعت دابيد بينيافورتي، القيادي في حزب "بوديموس" اليساري المتطرف، من اجتياز معبر "بني انصار" بين الناظور ومليلية.

وقال دابيد، في تصريح خص به صحيفة "Eldiario"، إن "السلطات المغربية طردت النشطاء الذين كانوا يودون قضاء عطلة نهاية الأسبوع بمنطقة الريف"، موضحا أنهم "كانوا ينوون ملاقاة والد ناصر الزفزافي من أجل تأسيس جمعية الصداقة الأندلسية مع أهل الريف".

وأضاف القيادي في تنظيم "بابلو إغليسياس" أن الأشخاص المرحلين وضعوا ضمن برنامجهم الرسمي تناول وجبة عشاء مع والد "أيقونة حراك الريف"، المدان بالسجن النافذ لمدة عشرين عاما، مؤكدا أن "عناصر الأمن المغربي المرابطة بمعبر بني انصار احتجزت المجموعة لمدة ثلاث ساعات".

"عناصر الأمن المغربي تعاملت بشكل جيد مع الموقوفين، قبل أن يتم إبلاغهم بقرار الترحيل"، يقول دابيد، الذي أوضح أيضا أنه جرى توقيفهم عند حاجز الطريق المؤدية إلى مدينة الناظور، قبل أن يتم ترحيلهم على متن سيارة أجرة نحو ثغر مليلية.

واعترف المتحدث، في تصريحاته للمنبر الإعلامي ذاته، بأن المجموعة تضم أعضاء في أحزاب يسارية متعاطفة مع "حراك الريف" وداعمة للانفصاليين بالصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - المقاطع بوربعين السبت 16 مارس 2019 - 19:48
المغرب يطاردالصحفيين ويسجنهم
ويعتقلهم سواءكانوا من البلاد
أوغيرها فالبلدهذالايحب الحرية
والكرامة والعدالة الاجتماعية
لشعبه ولاللشأن الصحفي الموثوق
به إقليمياودوليالأنه يزعجه نسيتوا
المهداوي وبوعشرين والزفزافي
والكرطومي والبداحي الشعب المغربي
ينسى والصحافيون الأجانب لاينسون.
الحراك الريف والشعبي نناظل ونموت
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0
2 - 40 سنة افضل السبت 16 مارس 2019 - 19:49
تأكدت ان المغرب يوما ما سيتشتت لتكاتر اعداءه الشمال الجنوب الشرق أحطنا بالاشرار الله ارحم الحسن التاني هو لكيعرف ليهم.
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-3
3 - عبدالله السبت 16 مارس 2019 - 19:51
يريدون خلق امبراطورية انفصالية اسمها امبراطورية الحشيش الريفي لتغذية العالم .
ما تا يزيدو غير يغرقو الزفزافي وما جاوره . الخيانة هي جريمة تستحق الاعدام.
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-4
4 - ABDELILAH السبت 16 مارس 2019 - 19:54
عجيب أمر بعض الناس يحشرون أنفسهم في أمور لا تعنيهم بدعوى مناصرتهم تحت يافطة حقوق الإنسان لكن إذا آمنت النظر في تحركاتهم تجد انهم يثيرون القلاقل ويقتاتون على التفرقة والنزاعات
ولو أثيرت هذه الامو ر في بلدانهم تجدهم ينددون ويشجبون. اذهبوا إلى كتالونيا وتضامنوا مع رئيسها اذهبوا إلى الأندلس وتضامنوا مع الباسك واسسوا جمعية مع حركة إيتا. وتركوا عنكم الريف وسكانها يكفينا ما فعلتموه من دمار وقتل ونهب خلال استعماركم له .بل ويجب عليكم تعويض سكانه عن الأضرار التي لحقت بهم ولا زالت قائمة حتى يومنا هذا
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-2
5 - كلابهم وصلت السبت 16 مارس 2019 - 19:55
لماذا احتجزوهم ثلات ساعات، كان الواجب أن يبقوا لثلاتة أيام، اي: يدوزوا الويكاند مع سكان المخفر اي ضيافة النبي ثلات أيام حتى لا يقال اننا عديمي اللباقة..لي ما لقا ما يدير فبلادو ، جاي هاجم على غيرو .. الحق يقال، لي هجم يموت شرع.. من حقهم تأسيس جمعيات صداقة كما يخوضون في نسج عصابات عظاوة، لكن لماذا لم تؤسس مثل هذه الجمعية في مدريد مع العلم ان الزفزافي الأب يتنقل بكل سهولة عبر إسبانيا وغيرها.؟
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-4
6 - اولاد الوطن السبت 16 مارس 2019 - 19:59
كان على هؤلاء الإسبان المتطرفين ان هم يريدون مساندة أهل الريف ،عِوَض ان ياتون الى الناطور ،ان يتجهوا نحو مدريد ويبحثون في ارشيف الحرب على أهل الريف بالسلاح الكيماوي ، ان هم صادقين ، وهذا ما لا يتجرؤون في إخراجه للعلن ، بل يختبئون وراء النوايا الحسنة لزرع الفتن
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-7
7 - نبيل السبت 16 مارس 2019 - 20:00
كيعجبني نسمع فحال هاذ الخبر السلطات المغربية تطرد إسبانيين ..كنحس بلي عندنا كرامة رغما عن إنتمائاتهم أو الغرض من دخولهم للمغرب أقول تعججبني فقط هاته المقولة السلطات المغربية تطرد إسبانيين من أراضيها.
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3
8 - متتبع السبت 16 مارس 2019 - 20:03
طرد إسبانيين بسبب "حراك الريف" وداعمة للانفصاليين بالصحراء المغربية. من الناظور .. تم طردهم دون أية إجراءات أخرى !! تخيلو معي مذا كان سيحدث لصحافيين مغاربة حاولو الدخول إلى إسبانيا لدعم الحركة الإنفصالية بكاتالونيا ؟؟ قبل الطرد المحاكمة و السجن ووو
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3
9 - WELD EL BLAD السبت 16 مارس 2019 - 20:21
كم تبعد مليلية عن نادور اضن سوى بعض الامتار
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0
10 - رشيد السبت 16 مارس 2019 - 20:25
من حق السلطات المغربية ان تطرد من تشاء نحن دولة ذات سيادة على الاقل المغاربة عاملوهم معاملة جيدة باعترافهم هناك مغاربة لم يسمح لهم بدخول اسبانيا بالرغم من توفرهم على تأشيرة سارية المفعول، من جهتي انا يديرو عليهم الفيزا كيف ما دايرينها علينا حنا ويمشيو يفكو حريرتهم مع المتطلبات لي تيقمعوهم
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