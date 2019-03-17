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الرئيسية | حوادث | وقفة تشجب اغتصاب مغربي لامرأة في إسبانيا

وقفة تشجب اغتصاب مغربي لامرأة في إسبانيا

وقفة تشجب اغتصاب مغربي لامرأة في إسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الأحد 17 مارس 2019 - 07:15

خرج العشرات من أفراد الجاليات المسلمة المقيمين ببلدية لوركا، التابعة لمحافظة مورسيا، بإقليم الأندلس الإسباني، لشجب واقعة تعرض شابة إسبانية لاعتداء جنسي وصف بـ"الفظيع" من قبل مهاجر مغربي يتواجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي.

وجاء في بيان لمنظمي الوقفة، تلاه أحد ممثلي الفيدرالية الإسلامية بمنطقة غودالينتين، أن "أفراد الجاليات المسلمة بالمدينة يعبرون عن رفضهم أساليب سوء المعاملة والاغتصاب والعنف الزوجي"، مؤكدا أن "الواقعة سلوك منحرف لا يعكس تعاليم الدين الإسلامي".

وأضاف المصدر أن الجريمة قام بها "شخص سيء"، مشيرا في السياق نفسه إلى أنه "ليس من عادات المسلمين المهاجرين القيام بمثل هذه الأمور، لكونهم أناسا واعين يعاملون باقي الأجناس بأقصى قدر من الاحترام"؛ كما عبر مدبجوه عن مواساتهم وتضامنهم المطلق مع الضحية وعائلتها.

وقال المحتجون إن القضاء الإسباني سيتخذ مجراه وسيصدر أقصى العقوبات في حق المتهم المغربي؛ وهو الموقف الذي لقي استحسان ساكنة المنطقة المعروفة بهدوئها، لاسيما أن الوقفة تدعو إلى نشر قيم السلام والتعايش السلمي بين مختلف الأعراق والديانات.

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