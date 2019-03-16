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كُتّاب وآراء
انقلاب سيارة يخلّف قتيلا وجريحين نواحي سطات
لقي أربعيني مصرعه على الفور، اليوم السبت، في حين أصيب شخصان آخران بجروح خفيفة إثر حادثة سير على مستوى دوار المناصرة، بالنفوذ الترابي لجماعة المزامزة الجنوبية نواحي سطات.
وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك "م،خ"، المزداد سنة 1973 بالرباط، كان قيد حياته على متن سيارة بالنفوذ الترابية للمزامزة الجنوبية، رفقة شخصين آخرين، إلا أن العربة انقلبت لأسباب مجهولة شكّلت موضوع بحث من قبل عناصر درك سطات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بسطات، وممثل عن السلطات المحلية بالمزامزة الجنوبية. وجرى نقل المصابين الاثنين بواسطة سيارة إسعاف للوقاية المدنية بسطات نحو مستعجلات مستشفى المدينة قصد تلقي العلاجات الضرورية.
وأفادت مصادر طبية بأن حالة المصابين مستقرة، في حين جرى وضع جثة الهالك بمستودع الأموات قصد إخضاعها للفحص أو التشريح، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بسطات، لفائدة البحث المفتوح من قبل درك سطات لتحديد ظروف وملابسات الحادث المميت.