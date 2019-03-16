مقتل امرأة مجهولة الهوية على السكة الحديدية

إبراهيم الحافظون من سطات

فارقت امرأة الحياة، مساء اليوم السبت، إثر صدمها من قبل قطار على مستوى مركز سيدي العايدي بقيادة المزامزة في إقليم سطات.

مصادر هسبريس أفادت بأن القطار، الذي كان قادما من الدار البيضاء باتجاه خريبكة، مرورا بسيدي العايدي، صدم المرأة على مستوى رأسها في ظروف غامضة، شكّلت موضوع بحث من قبل درك سطات لكشف ما إن كان الحادث عاديا أو ناتجا عن انتحار.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر درك المركز الترابي بسطات وممثل عن سلطات المزامزة انتقلا إلى مكان الحادث، حيث تمت معاينة جثة الهالكة، دون العثور على أي وثيقة تحدد هويتها.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر مركز التشخيص القضائي التابعة للدرك الملكي، وعناصر الشرطة العلمية بسطات قامتا، في إطار التنسيق بينهما، برفع البصمات في انتظار تحديد الهوية وإخبار عائلة الضحية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بوضع جثمان الهالكة بقسم حفظ الأموات في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لتشريحها من أجل تحديد سبب الوفاة بكل دقة.