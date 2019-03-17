24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب الراهن أمام سؤال الثقافة
- مجلس المحمدية يطالب بافتحاص "فترة عنترة"
- السجن لمُغتصب معاقة في جلسة للرقية بالحاجب
- ريال مدريد يعرض 82 مليون يورو لضم هازارد
- متخصصة تكافح انعدام ثقة الأمريكيين في الأطباء
- علوش: الفتح الإسلامي للمغرب "غزو" قتل الأمازيغ وسبى النساء - (206)
- بنكيران يبرئ العربية من "أزمة المدرسة" ويخشى "فناء التعليم" - (148)
- المغرب يلغي تحديد تاريخ الإنتاج في المُصبرات والمشروبات المعلبة - (123)
- النقابات ترفض تعديلات "نظام التعاقد" وتطالب بإدماج الأساتذة - (81)
- الداودي والإنجليزية .. رهان على تكوين الأساتذة والاستثمارات الخاصة - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مونوكسيد الكاربون" يسلب حياة رجل ببرشيد
أمرت النيابة العامة المختصة، بإجراء تشريح طبي على جثة شاب في عقده الثاني لتحديد سبب وفاته، بعدما عثر عليه جثة هامدة في "دوش مسجد" بدوار أولاد البصري بجماعة الساحل أولاد حريز في إقليم برشيد.
وأفادت مصادر هسبريس أن الشاب هو ابن إمام المسجد، مضيفة أنه عمل على تنظيف المسجد ومحيطه، وقصد "دوش" المسجد من أجل الاستحمام، إلا أنه تأخر كثيرا، ما جعل والده يتقصى الأمر، حيث قام باقتحام "الدوش" ليفاجأ بابنه في غيبوبة، فسارع إلى إسعافه، إلا أنه فارق الحياة لحظات قليلة بعد ذلك.
وزادت المصادر ذاتها أن عناصر درك السوالم وممثل عن السلطات المحلية بأولاد حريز انتقلا إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة، ونقلها بعد ذلك نحو مشرحة الرحمة بالدار البيضاء قصد تشريحها لتحديد سبب الوفاة، الذي رجحّت المصادر نفسها أن يكون "مونوكسيد الكاربون"، الناتج عن الاحتراق غير الكامل لغاز البوتان في سخّان الماء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
خدوا احتياطكم من سخانات الحمام