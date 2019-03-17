24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:4117:0119:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. السجن لمُغتصب معاقة في جلسة للرقية بالحاجب (5.00)

  2. "نقي دربك" .. حملة تروم تنظيف شوارع المغرب (5.00)

  3. "ألوان المثليين" تصادم مسؤولين منتخبين بشفشاون‬ (5.00)

  4. أمن فاس يوقف مشيدا بقتل مصلّين في نيوزلندا (5.00)

  5. انقلاب سيارة يخلّف قتيلا وجريحين نواحي سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "مونوكسيد الكاربون" يسلب حياة رجل ببرشيد

"مونوكسيد الكاربون" يسلب حياة رجل ببرشيد

"مونوكسيد الكاربون" يسلب حياة رجل ببرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 17 مارس 2019 - 00:17

أمرت النيابة العامة المختصة، بإجراء تشريح طبي على جثة شاب في عقده الثاني لتحديد سبب وفاته، بعدما عثر عليه جثة هامدة في "دوش مسجد" بدوار أولاد البصري بجماعة الساحل أولاد حريز في إقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس أن الشاب هو ابن إمام المسجد، مضيفة أنه عمل على تنظيف المسجد ومحيطه، وقصد "دوش" المسجد من أجل الاستحمام، إلا أنه تأخر كثيرا، ما جعل والده يتقصى الأمر، حيث قام باقتحام "الدوش" ليفاجأ بابنه في غيبوبة، فسارع إلى إسعافه، إلا أنه فارق الحياة لحظات قليلة بعد ذلك.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر درك السوالم وممثل عن السلطات المحلية بأولاد حريز انتقلا إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة، ونقلها بعد ذلك نحو مشرحة الرحمة بالدار البيضاء قصد تشريحها لتحديد سبب الوفاة، الذي رجحّت المصادر نفسها أن يكون "مونوكسيد الكاربون"، الناتج عن الاحتراق غير الكامل لغاز البوتان في سخّان الماء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - karima الأحد 17 مارس 2019 - 00:32
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وألهم ذويه الصبر والسلوان .. فعلا أنه القاتل الصامت كما يدعى .. لطفك إلهي يا ذا الجلال والإكرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - متتبع الأحد 17 مارس 2019 - 00:40
رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جناته.وألهم أهله الصبر و السلوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - محمد الأحد 17 مارس 2019 - 00:43
اللهم ارحمه و اسكنه فسيح جناتك
خدوا احتياطكم من سخانات الحمام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.