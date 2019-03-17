"مونوكسيد الكاربون" يسلب حياة رجل ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة، بإجراء تشريح طبي على جثة شاب في عقده الثاني لتحديد سبب وفاته، بعدما عثر عليه جثة هامدة في "دوش مسجد" بدوار أولاد البصري بجماعة الساحل أولاد حريز في إقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس أن الشاب هو ابن إمام المسجد، مضيفة أنه عمل على تنظيف المسجد ومحيطه، وقصد "دوش" المسجد من أجل الاستحمام، إلا أنه تأخر كثيرا، ما جعل والده يتقصى الأمر، حيث قام باقتحام "الدوش" ليفاجأ بابنه في غيبوبة، فسارع إلى إسعافه، إلا أنه فارق الحياة لحظات قليلة بعد ذلك.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر درك السوالم وممثل عن السلطات المحلية بأولاد حريز انتقلا إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة، ونقلها بعد ذلك نحو مشرحة الرحمة بالدار البيضاء قصد تشريحها لتحديد سبب الوفاة، الذي رجحّت المصادر نفسها أن يكون "مونوكسيد الكاربون"، الناتج عن الاحتراق غير الكامل لغاز البوتان في سخّان الماء.