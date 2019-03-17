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الرئيسية | حوادث | قتيلان من أسرة واحدة بحادث على الطريق السيار

قتيلان من أسرة واحدة بحادث على الطريق السيار

قتيلان من أسرة واحدة بحادث على الطريق السيار
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 17 مارس 2019 - 08:05

توفي رجل وابنته، فيما أصيبت زوجته بجروح طفيفة، نتيجة انقلاب سيارتهم على مستوى النقطة الكيلومترية 74 بالطريق السيار الرابط بين سطات ومراكش؛ على مستوى النفوذ الترابي لإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس أن أسرة، مكوّنة من أب في عقده الخامس وأم في عقدها الرابع وطفلتهما البالغة من العمر 6 سنوات، تقطن حي الألفة بمدينة الدار البيضاء، كانت متّجهة إلى مدينة مراّكش لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن انقلاب السيارة أدى إلى وفاة الأب وابنته، وإصابة الأم بجروح خفيفة نقلت على إثرها إلى مستشفى سطات لتلقي العلاج.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية بالمدينة لمعاينة الحادثة.

وقد تم نقل جثتي الأب وابنته إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد المعاينة والفحص، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لفائدة البحث المفتوح من قبل درك سطات لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

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