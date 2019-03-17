24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مجلس المحمدية يطالب بافتحاص "فترة عنترة"
- السجن لمُغتصب معاقة في جلسة للرقية بالحاجب
- "نقي دربك" .. حملة تروم تنظيف شوارع المغرب
- تقرير أمريكي يرمي التعريب بنسف العادات والتقاليد الثقافية للأمازيغ
- المغرب يلغي تحديد تاريخ الإنتاج في المُصبرات والمشروبات المعلبة
فريق بحثي مغربي يكتشف وثائق وخرائط نادرة حول تاريخ الصحراء (5.00)
- علوش: الفتح الإسلامي للمغرب "غزو" قتل الأمازيغ وسبى النساء - (206)
- بنكيران يبرئ العربية من "أزمة المدرسة" ويخشى "فناء التعليم" - (148)
- المغرب يلغي تحديد تاريخ الإنتاج في المُصبرات والمشروبات المعلبة - (123)
- النقابات ترفض تعديلات "نظام التعاقد" وتطالب بإدماج الأساتذة - (81)
- الداودي والإنجليزية .. رهان على تكوين الأساتذة والاستثمارات الخاصة - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيلان من أسرة واحدة بحادث على الطريق السيار
توفي رجل وابنته، فيما أصيبت زوجته بجروح طفيفة، نتيجة انقلاب سيارتهم على مستوى النقطة الكيلومترية 74 بالطريق السيار الرابط بين سطات ومراكش؛ على مستوى النفوذ الترابي لإقليم سطات.
وأفادت مصادر هسبريس أن أسرة، مكوّنة من أب في عقده الخامس وأم في عقدها الرابع وطفلتهما البالغة من العمر 6 سنوات، تقطن حي الألفة بمدينة الدار البيضاء، كانت متّجهة إلى مدينة مراّكش لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن انقلاب السيارة أدى إلى وفاة الأب وابنته، وإصابة الأم بجروح خفيفة نقلت على إثرها إلى مستشفى سطات لتلقي العلاج.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية بالمدينة لمعاينة الحادثة.
وقد تم نقل جثتي الأب وابنته إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد المعاينة والفحص، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لفائدة البحث المفتوح من قبل درك سطات لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.