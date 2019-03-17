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الرئيسية | حوادث | السلطة تحرر فضاءات عمومية في القصر الكبير

السلطة تحرر فضاءات عمومية في القصر الكبير

السلطة تحرر فضاءات عمومية في القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الأحد 17 مارس 2019 - 15:20

قامت السلطات المحلية بالقصر الكبير، ممثلة في رئيسة الملحقة الإدارية الأولى، بتنظيم حملة لتحرير الملك العام، وتمشيط الشوارع الواقعة وسط المدينة، خاصة بشارعيْ محمد الخامس والحسن الثاني ومحيط سوق سبتة.

وشاركت في العملية، إلى جانب مسؤولي الملحقة الإدارية المعنية، عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة، إضافة إلى عمال المجلس الترابي للمدينة. وشملت الحملة المقاهي والمحلات التجارية التي لم تحترم الضوابط المعمول بها في استغلال الملك العمومي.

وهمّت العملية أيضا مجموعة من محتلي الملك العام، خاصة أصحاب العربات المدفوعة التي تتسبب في عرقلة السير والجولان بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن حجز عدد من كراسي المقاهي والمحلات التجارية، ولوحات إشهارية، وعربات مدفوعة، مما أثار غضب المستهدفين من الحملة. فيما استحسن متتبعو الشأن المحلي هذه المبادرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مصطفى الأحد 17 مارس 2019 - 16:05
هذه العملية لتحرير الملك العمومي ظاهرة متفشية في جميع المدن المغربية ...وبالخصوص أصحاب المقاهي يستغلون الفضاء العمومي ...يسببون حوادث للراجلين. وعرقلة ..وتبقى السلطة العمومية والمجتمع المدني هما المسؤولين على هذه الفوضى..لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ..
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2 - سلام الصويري الأحد 17 مارس 2019 - 16:19
يجب ان تكون هناك ارادة سياسية وإدارية حاسمة وحقيقية وإصدار إجراءات صارمة ضد احتلال الملك العمومي من اَيا كان وتكون بالنسبة لجميع الحواضر في البلد.
لكن مع الأسف يلاحظ حملات موسمية محتشمة وانتقائية ومحاباة ومجاملة واستغلال العملية لتحقيق أهداف سياسية
رغم ان الظاهرة سببها البطالة المتفشية والهجرة الرهيبة بعد تدمير البادية !!
احتلال الفضاء العمومي هو صورة لما يوجد عليه البلد من فوضى وتسيب
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