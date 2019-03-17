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كُتّاب وآراء
بوزروال: اللحوم المحجوزة بسوق الأربعاء "صالحة"
قال رشيد بوزروال، محام بهيئة الدار البيضاء، إن اللحوم التي حجزتها عناصر الدرك الملكي لجهة سوق الأربعاء على متن شاحنة متوسطة الحجم موجهة إلى المدارس "لم تكن فاسدة".
وأضاف في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن عملية الحجز تمت لأن بطاقة خروج اللحم من المجزرة بالرباط المؤشرة عليها من الطبيب البيطري كان يوم السبت، في حين إن الشاحنة لم تخرج إلا يوم الإثنين، و"هو أمر عاد جدا مادام أن اللحوم بقيت مخزنة في مخازن بدرجة حرارة مناسبة".
وقد تمكنت عناصر كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي لجهة سوق أربعاء الغرب، بين لالة ميمونة وعرباوة، من إيقاف شاحنة من الحجم المتوسط محملة باللحوم متوجهة إلى مدينة "سوق أربعاء الغرب" من أجل توزيعها على المدارس، بلغت كميتها 200 كيلوغرام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
أما التخزين فلا يعتبر...ممونو الدجاج مثلا أو اللحم مفروض عليهم تبعا للقانون أن لا يذبحوه الا في نفس يوم نقله...
ارجعوا الى القانون المنظم للضوابط الصحية للأغذية الحيوانية وهو في موقع لونسا كما يوجد بالجريدة الرسمية...
ولو تسمم التلاميذ لسمعنا هناك من يحمل الحكومة أو لونسا المسؤولية...دعوا الادارة تقوم بعملها والشكر للدرك،وفي الأصل لا يمكن لمقتصدي ومشرفي المؤسسات التعليمية تسلم اللحوم اذا لم يكن محضرها في نفس اليوم وهذا يعرفه الممونون سواء أصحاب اللحم أو الدجاج أو السمك...
وعليه لم يسبق ان تمت محاكمة حقيقية لمتورطين من رموز سلطة التحكم في ملفات فساد كبرى لانهم بكل بساطة لا ليس هناك قانون يحاكمهم والدليل هو تجرجر الملفات الكبرى منذ سنوات منها فضاءح منارة الحسيمة وملف كازينو السعدي بمراكش ونهب اموال صندوق التقاعد وفضاءح الاستلاء على الاملاك العمومية والخاصة وتبديد الاموال المؤسسات العامة كلها ملفات تترنح في المحاكم منذ سنوات لان المتهمون من علية القوم