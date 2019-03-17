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الرئيسية | حوادث | بوزروال: اللحوم المحجوزة بسوق الأربعاء "صالحة"

بوزروال: اللحوم المحجوزة بسوق الأربعاء "صالحة"

بوزروال: اللحوم المحجوزة بسوق الأربعاء "صالحة"
هسبريس من الرباط
الأحد 17 مارس 2019 - 13:10

قال رشيد بوزروال، محام بهيئة الدار البيضاء، إن اللحوم التي حجزتها عناصر الدرك الملكي لجهة سوق الأربعاء على متن شاحنة متوسطة الحجم موجهة إلى المدارس "لم تكن فاسدة".

وأضاف في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن عملية الحجز تمت لأن بطاقة خروج اللحم من المجزرة بالرباط المؤشرة عليها من الطبيب البيطري كان يوم السبت، في حين إن الشاحنة لم تخرج إلا يوم الإثنين، و"هو أمر عاد جدا مادام أن اللحوم بقيت مخزنة في مخازن بدرجة حرارة مناسبة".

وقد تمكنت عناصر كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي لجهة سوق أربعاء الغرب، بين لالة ميمونة وعرباوة، من إيقاف شاحنة من الحجم المتوسط محملة باللحوم متوجهة إلى مدينة "سوق أربعاء الغرب" من أجل توزيعها على المدارس، بلغت كميتها 200 كيلوغرام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ملاحط الأحد 17 مارس 2019 - 13:43
نتمنى تاكل منها أنت الأول و نشوفوا واش صالحة ولا لا ؟؟
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10
2 - عبدالرزاق الاسماعيلي الأحد 17 مارس 2019 - 13:43
لعلم القراء فالقانون المنظم لـ onssa منذ سنين يفرض بالنسبة للحوم والدجاج والسمك أن ترفق عند نقلها سواء داخل احياء المدن أو الى القرى بمحضر خاص موقع من قبل هذه الادارة وذلك لحظة الشحن وليس بعده بيوم أو أكثر...
أما التخزين فلا يعتبر...ممونو الدجاج مثلا أو اللحم مفروض عليهم تبعا للقانون أن لا يذبحوه الا في نفس يوم نقله...
ارجعوا الى القانون المنظم للضوابط الصحية للأغذية الحيوانية وهو في موقع لونسا كما يوجد بالجريدة الرسمية...
ولو تسمم التلاميذ لسمعنا هناك من يحمل الحكومة أو لونسا المسؤولية...دعوا الادارة تقوم بعملها والشكر للدرك،وفي الأصل لا يمكن لمقتصدي ومشرفي المؤسسات التعليمية تسلم اللحوم اذا لم يكن محضرها في نفس اليوم وهذا يعرفه الممونون سواء أصحاب اللحم أو الدجاج أو السمك...
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3 - مومو الأحد 17 مارس 2019 - 13:45
الدي نعرفه ايها المحامي عندما تحجز المواد الفاسدة كاللحوم يثم عرضها على طبيب بيطري الدي يأشر على إثﻻفها و يقدم للمصااح اامختصة شهادة عدم صﻻحيتها لمرافقتها مع المحضر المنجز في الواقعة فﻻ تستحمروا ابناء الشعب
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4 - ستيتو حمو الأحد 17 مارس 2019 - 13:56
كالعادة رموز الفساد يجدون سيناريو لإفلات من العقاب وطمس الفضيحة او فضاءح تسميم أطفال المدارس لان حيتان كبيرة تكون متورطة وهو امر غير وارد في ضروف الفوضى والتسيب !!
وعليه لم يسبق ان تمت محاكمة حقيقية لمتورطين من رموز سلطة التحكم في ملفات فساد كبرى لانهم بكل بساطة لا ليس هناك قانون يحاكمهم والدليل هو تجرجر الملفات الكبرى منذ سنوات منها فضاءح منارة الحسيمة وملف كازينو السعدي بمراكش ونهب اموال صندوق التقاعد وفضاءح الاستلاء على الاملاك العمومية والخاصة وتبديد الاموال المؤسسات العامة كلها ملفات تترنح في المحاكم منذ سنوات لان المتهمون من علية القوم
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5 - محمود الأحد 17 مارس 2019 - 14:00
المشكل ليس في صلاحية اللحم او عدم صلاحيته بل المشكل في وسيلة نقله هل هي معدة لهذا الغرض ام لا ،لكن في بلدنا مع الأسف بعض الجماعات الترابية خصوصا القروية لا تتوفر على عربات لنقل اللحوم و بالتالي كان على الجمارك ان تتعامل مع هذا الوضع بنوع من المرونة و غض الطرف فقط ان تراقب نظافة العربة و ظروف النقل لان للضرورة احكام .
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6 - Abou majd الأحد 17 مارس 2019 - 14:10
الدرك احتجزوا الشاحنة ومصالح اونسا هي التي عليها أن تؤكد اتنفس صحة التهمة الصلاح أو الفساد والمحامي عليه الاعتماد على خبرة لونسا اذااحتاجت القضية لذلك هذه القوات الناس الفقراء من القوات الشعب ولا يجب الدخول في متاهات كان يجب تحويل الشحنة بسرعة الى المصالح المختصة بالسرعة اللازمة
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7 - لمعاشي الأحد 17 مارس 2019 - 14:24
هو من أبسط المشاكل التي يعيشها القطاع ضروف مزرية من جميع الجوانب و يفتقر أبسط الأشياء التي هي في الأصل ضرورية ومهمة كالمبردات وعربات النقل للأسف قطاع غير مهيكل ويعيش التسيب
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