بوزروال: اللحوم المحجوزة بسوق الأربعاء "صالحة"

هسبريس من الرباط

قال رشيد بوزروال، محام بهيئة الدار البيضاء، إن اللحوم التي حجزتها عناصر الدرك الملكي لجهة سوق الأربعاء على متن شاحنة متوسطة الحجم موجهة إلى المدارس "لم تكن فاسدة".

وأضاف في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن عملية الحجز تمت لأن بطاقة خروج اللحم من المجزرة بالرباط المؤشرة عليها من الطبيب البيطري كان يوم السبت، في حين إن الشاحنة لم تخرج إلا يوم الإثنين، و"هو أمر عاد جدا مادام أن اللحوم بقيت مخزنة في مخازن بدرجة حرارة مناسبة".

وقد تمكنت عناصر كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي لجهة سوق أربعاء الغرب، بين لالة ميمونة وعرباوة، من إيقاف شاحنة من الحجم المتوسط محملة باللحوم متوجهة إلى مدينة "سوق أربعاء الغرب" من أجل توزيعها على المدارس، بلغت كميتها 200 كيلوغرام.