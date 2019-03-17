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الرئيسية | حوادث | حصيلة "إطلاق نار" في كلميم ترتفع إلى قتيليْن

حصيلة "إطلاق نار" في كلميم ترتفع إلى قتيليْن

حصيلة "إطلاق نار" في كلميم ترتفع إلى قتيليْن
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 17 مارس 2019 - 18:10

لفظ شخص ثان، اليوم، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، متأثرا بإصابة بليغة جراء تعرضه لأعيرة نارية انطلاقا من بندقية صيد في مدينة كلميم، مساء الاثنين المنصرم، لترتفع حصيلة القتلى في هذا الحادث إلى ضحيّتين. كما خلف جرح أحد عشر آخرين، من بينهم موظفا شرطة.

وكانت عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، مدعومة بعناصر الفرقة الجهوية للتدخل، قد تمكّنت من السيطرة على شخص من مواليد 1975، استعمل سلاحا ناريا عبارة عن بندقية صيد لإطلاق أعيرة نارية على مجموعة من الضحايا بالقرب من مسكنه بحي "تكنة"، في مدينة كلميم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية تشير إلى قيام المشتبه فيه، المقيم سابقا بالخارج، والذي يحتمل أنه يعاني من اضطرابات عقلية، بإطلاق النار بشكل عشوائي وبدون سبب ظاهر من بندقية صيد في ملكيته؛ وهو ما تسبب في وفاة ضحية من مواليد 1991 بالمكان، وإصابة أحد عشر آخرين، من بينهم موظفا شرطة، بإصابات طفيفة.

وأضاف بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني أن تدخل عناصر الشرطة، مدعومة بعناصر الفرقة الجهوية للتدخل، مكن من عزل مكان الاعتداء في مرحلة أولية، قبل أن تضطر عناصر الشرطة إلى استعمال أسلحتها الوظيفية وإطلاق النار على المشتبه فيه الذي تعرض لإصابات على مستوى الساقين؛ وهو ما مكن من السيطرة عليه وحجز السلاح الناري المستعمل في الاعتداء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمد الأحد 17 مارس 2019 - 18:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على الحكومة ان تشدد الحراسة و البحث في ملفات و بندقيات الصيادة و حاميليها من هل تتوفر. الشروط في حمل السلاح كالصحة النفسية و الوثائق و كذلك نرى. ان اشخاص تيصيدو بالليل و عدم الرؤية و عدم الانتباه ذلك ان الوعي الثقافي في توعية حامل الصيد ان الصيد و السرقة الوحش بالليل و في غير الاوقات المسموح بها و كذلك على الدولة كل سنة ان ثبت و. تححق فى الوثائق لان التزوير كاين في شهادة العمل و ان شهادة العمل ان تضمن خاتما و كذلك اجرة من فوق. 7000. درهم و مع شهادة من الضمان الاجتماعي ضرورية الى ما. كانتش اصبح الملف كله مزور و السن القانوني مع الصحة اتكون جيدة هو. 65. سنة. فقط لان نرى اناس يمارسون الصيد لا صحة و لا رجلين و اشحال من واحد خرج في صاحبو زائد على هذا النظر الى ما كانش يسلم السلاح المخزن او يبيعو كذلك و هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع السلاح و هو نادي القنص كتوفر فيه جميع الشروط لحمل السلاح تحت مأطيرين اتبارك الله اعليهم
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2
2 - moha الأحد 17 مارس 2019 - 18:29
يجب اعادة النظر في مساطر الترخيص لأسلحة الصيد ... على الأقل التأكد من الصحة النفسية لطالب الرخصة او تغيير مكان الاحتفاظ بالسلاح الى مخافر الشرطة و الدرك و يتم تسليمها لصاحبها في مواسم الصيد فقط
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3
3 - عجوز الأحد 17 مارس 2019 - 18:35
يجب فحص حاملي السلاح من طرف اطباء الامراض العقلية والنفسيةمرة كل سنة
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3
4 - التحقيق مع جهة التسليح الأحد 17 مارس 2019 - 18:36
من يعاني من اضطرابات عقلية لا ينبغي له أن يمتلك سلاح صيد قانونيا، وإلا يجب التحقيق أيضا مع من وفره له دون شهادة طبية تثبت انه في كامل قواه العقلية.
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3
5 - صياد الحجل والارانب الأحد 17 مارس 2019 - 18:43
هل يسمح القانون المغربي اعطاء رخصة سلاح الصيد لمختال العقل انا لست مريضا او مختل عقل اربعة مرات وأنا أطالب برخصة سلاح الصيد أمزال مشدتها
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3
6 - محمد المغربي الطانطاني الأحد 17 مارس 2019 - 19:13
يجب منع جميع الأسلحة عن المواطنين حتى بنادق الصيد.
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1
7 - البرغوتي الأحد 17 مارس 2019 - 19:13
قانونا المختل عقليا لا مسؤولية له عن جرائمه لانه غير واعي بما يفعل وشرعا لا يحاسبه الله على جرائمه لان القلم مرفوع عنه .
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-1
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