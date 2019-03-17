24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:4117:0119:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. "بخل سواسة" يسبب رفضا للمقرئ بالدشيرة وتزنيت (5.00)

  2. "مونوكسيد الكاربون" يسلب حياة رجل ببرشيد (5.00)

  3. قتيلان من أسرة واحدة بحادث على الطريق السيار (5.00)

  4. جريمة نيوزيلاندا: رصاصُ الإسلاموفوبيا.. (5.00)

  5. ساكنة إكنيون ترفض إحياء ذكرى معركة بوكافر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | متزوجة ترمي بنفسها من الطابق الثالث ببرشيد

متزوجة ترمي بنفسها من الطابق الثالث ببرشيد

متزوجة ترمي بنفسها من الطابق الثالث ببرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 17 مارس 2019 - 22:15

أفادت مصادر هسبريس أن سيدة متزوجة من مواليد 1995 أقدمت، اليوم الأحد، على محاولة الانتحار، بإلقاء نفسها من الطابق الثالث لأحد المنازل بحي الراحة بمدينة برشيد، لأسباب لا تزال مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن السيدة، التي أصيبت بجروح وكسور متفاوتة الخطورة، نقلت إلى المستشفى الإقليمي لبرشيد، حيث لا تزال تحت المراقبة الطبية.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة ببرشيد فتحت بحثا في القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف ظروف وملابسات محاولة الانتحار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.