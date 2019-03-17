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متزوجة ترمي بنفسها من الطابق الثالث ببرشيد
الأحد 17 مارس 2019 - 22:15
أفادت مصادر هسبريس أن سيدة متزوجة من مواليد 1995 أقدمت، اليوم الأحد، على محاولة الانتحار، بإلقاء نفسها من الطابق الثالث لأحد المنازل بحي الراحة بمدينة برشيد، لأسباب لا تزال مجهولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السيدة، التي أصيبت بجروح وكسور متفاوتة الخطورة، نقلت إلى المستشفى الإقليمي لبرشيد، حيث لا تزال تحت المراقبة الطبية.
وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة ببرشيد فتحت بحثا في القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف ظروف وملابسات محاولة الانتحار.