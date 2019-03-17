جمركيون يحجزون سجائر مهربة و"معسل" بأكادير

هسبريس من الرباط

أسفر تدخل لعناصر الوحدة المتنقلة للجمارك التابعة لجهوية أكادير عن حجز كميات كبيرة من السجائر المهربة و"المعسل" الذي يستعمل في تدخين "الشيشة".

تهريب السجائر و"المعسل" تم على متن سيارة كبيرة الحجم على مستوى الطريق الرابطة بين تغاديرت وأمسكرود.

وقد مكنت هذه العملية من مصادرة 1600 كيلوغرام من "المعسل"، و340000 علبة سجائر من مختلف الأنواع. كما تم حجز السيارة المستعملة وقطرها إلى مقر جهوية الجمارك.