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الرئيسية | حوادث | الأمن يفكك شبكة إجرامية بين الناظور والدريوش

الأمن يفكك شبكة إجرامية بين الناظور والدريوش

الأمن يفكك شبكة إجرامية بين الناظور والدريوش
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 مارس 2019 - 15:49

مكّن تنسيق أمني من إيقاف أربعة أشخاص، بينهم امرأة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في المخدرات.

التعاون الوثيق في هذه العملية الأمنية المشتركة بين فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بكل من مدينة الناظور ومنطقة تازارين التابعة لإقليم الدريوش، أفضى إلى إيقاف المشتبه فيهم الأربعة، والذين يوجد من ضمنهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب خمس مذكرات بحث من أجل تنظيم الهجرة غير المشروعة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز ثلاثة قوارب مطاطية ومحرك ومضخات هوائية وأجهزة لتحديد المواقع البحرية ومبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأوروبية، علاوة على سيارة ودراجتين ناريتين وهواتف محمولة وإيصالات لتحويلات مالية، فضلا عن حوالي كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من مخدر الشيرا و320 علبة سجائر مهربة وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب وخارجه.

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