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الرئيسية | حوادث | حملات تمشيطية توقع بمروجي مخدرات في زاكورة

حملات تمشيطية توقع بمروجي مخدرات في زاكورة

حملات تمشيطية توقع بمروجي مخدرات في زاكورة
محمد آيت حساين
الاثنين 18 مارس 2019 - 00:24

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، إقليم زاكورة، خمسة أشخاص متورطين في ترويج المخدرات، بين جماعتي تزارين وتغبالت.

وجاءت عملية إيقاف المشتبه فيهم خلال حملات تمشيطية، قامت بها عناصر الدرك الملكي، في اليومين الأخيرين بالجماعتين المذكورتين، وأسفرت عن إيقاف المعنيين بالأمر.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الموقوفين حجزت لديهم كميات من المخدرات كانت معروضة للترويج، مشيرة إلى أن أعمار الموقوفين تتراوح ما بين 25 و39 سنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشبه فيهم، بعد إيقافهم، وضعوا تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، وتم تقديمهم اليوم الاثنين أمام النيابة العامة المختصة بزاكورة.

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