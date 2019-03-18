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الرئيسية | حوادث | قتيلتان و7 جرحى في حادثة سير قرب جرسيف

قتيلتان و7 جرحى في حادثة سير قرب جرسيف

قتيلتان و7 جرحى في حادثة سير قرب جرسيف
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 18 مارس 2019 - 18:41

لقيت راكبتان مصرعهما، على الفور، في حادثة سير، وقعت، زوال اليوم الاثنين، قرب مدينة جرسيف؛ فيما أصيب 7 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لجرسيف، لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب ما أفادت به مصادر هسبريس، فإن هاته الحادثة نجمت عن اصطدام قوي وقع بين سيارة أجرة من الصنف الأول وبين سيارة خفيفة، على مستوى أحد المنعرجات الكائنة على الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين جرسيف وصاكا، وتحديدا بالمقطع الطرقي القريب مدخل الطريق السيار فاس – وجدة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى إيداع جثتي الهالكتين، وهما من ركاب سيارة الأجرة، بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لجرسيف، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي أنجزت محضر معاينة حول هذه الحادثة الخطيرة.

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