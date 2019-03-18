24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- يوسف المرابط .. طنجاوي يتنفس "غراما" بهواية تربية طيور الزينة
- برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان
- الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء
- الحريات العامة وحقوق الإنسان
- احتجاج دكاترة الوظيفة
برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان (5.00)
الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء (5.00)
- "المتعاقدون" يختارون تصعيد الاحتجاج ضد سياسات "وزارة أمزازي" - (109)
- "البيجيدي" يُسَخن قبل الانتخابات ويبخس تحرك الأحزاب المنافسة - (74)
- مغاربة يجتنبون الخمر قبل رمضان .. عرف مجهول أم سلوك مقبول؟ - (68)
- وزارة التربية تهدد بمحاسبة معرقلي سير الدراسة - (53)
- "بخل سواسة" يسبب رفضا للمقرئ بالدشيرة وتزنيت - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تنتشل 3 جثت بسواحل الناظور
لقي ثلاثة مهاجرين مصرعهم، اليوم، إثر غرق زورق مطاطي كانوا يستقلونه بالسواحل الشمالية؛ فيما أنقذت البحرية الملكية 53 آخرين، حسب ما أفاد به مصدر عسكري لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر ذاته إن البحرية الملكية عثرت على جثث ثلاثة مهاجرين، بينما أنقذت 53 آخرين، بينهم عشر نساء، مشيرا إلى أن بعضهم كان في حال صحية متدهورة، وقدمت إليهم الإسعافات الأولية على متن زورق البحرية الملكية.
وأشار المصدر إلى أن "المرشحين للهجرة كانوا يستقلون زورقا مطاطيا واجه صعوبات قبالة سواحل الناظور، وجرى نقلهم إلى ميناء المدينة من أجل تسليمهم إلى الدرك الملكي".
وكانت "كامينادو فرانتيسراس"، المنظمة غير الحكومية، قد أعلنت، في بيان، الأسبوع المنصرم، أن 45 مهاجرا لقوا مصرعهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل الناظور.
وأكدت السلطات المغربية، حينها، العثور على 21 ناجيا؛ ضمن 67 شخصا كانوا على متن هذا القارب، بدون تأكيد حصيلة الضحايا التي أعلنتها المنظمة سالفة الذكر.