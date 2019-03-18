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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنتشل 3 جثت بسواحل الناظور

البحرية الملكية تنتشل 3 جثت بسواحل الناظور

البحرية الملكية تنتشل 3 جثت بسواحل الناظور
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 مارس 2019 - 19:20

لقي ثلاثة مهاجرين مصرعهم، اليوم، إثر غرق زورق مطاطي كانوا يستقلونه بالسواحل الشمالية؛ فيما أنقذت البحرية الملكية 53 آخرين، حسب ما أفاد به مصدر عسكري لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر ذاته إن البحرية الملكية عثرت على جثث ثلاثة مهاجرين، بينما أنقذت 53 آخرين، بينهم عشر نساء، مشيرا إلى أن بعضهم كان في حال صحية متدهورة، وقدمت إليهم الإسعافات الأولية على متن زورق البحرية الملكية.

وأشار المصدر إلى أن "المرشحين للهجرة كانوا يستقلون زورقا مطاطيا واجه صعوبات قبالة سواحل الناظور، وجرى نقلهم إلى ميناء المدينة من أجل تسليمهم إلى الدرك الملكي".

وكانت "كامينادو فرانتيسراس"، المنظمة غير الحكومية، قد أعلنت، في بيان، الأسبوع المنصرم، أن 45 مهاجرا لقوا مصرعهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل الناظور.

وأكدت السلطات المغربية، حينها، العثور على 21 ناجيا؛ ضمن 67 شخصا كانوا على متن هذا القارب، بدون تأكيد حصيلة الضحايا التي أعلنتها المنظمة سالفة الذكر.

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