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كُتّاب وآراء
السباحة في حوض مائي تقتل شابا قرب البروج
فارق شابّ عشريني، مساء اليوم الاثنين، الحياة، بعدما غرق في حوض مائي يستعمل لتجميع مياه السقي بالتنقيط بمنطقة مسكورة دائرة البروج إقليم سطات.
وحسب مصادر هسبريس من مكان الحادث، فإن الهالك "ز، أ"، المزداد سنة 1995 بدوار ملوية بالقباب عمالة خنيفرة والأعزب، كان قيد حياته يقوم ببعض الأشغال في دوار أولاد حمّو منطقة مسكورة نواحي البروج؛ إلاّ أن ارتفاع درجة الحرارة دفعه إلى اقتحام سياج الحوض المائي قصد السباحة، حيث قضى نحبه غرقا.
وزادت المصادر نفسها أن الحادث عجّل بانتقال ممثل عن السلطة المحلية، الذي أخبر مركز الدرك بالبروج، التي انتقلت بعض عناصره رفقة أفراد من الوقاية المدنية بثكنة عاصمة بني مسكين، وجرى انتشال جثة الشاب ومعاينتها.
وأمرت النيابة العامة المختصة بنقل جثة الهالك بواسطة سيارة نقل الأموات التابعة للخدمات الاجتماعية بدائرة البروج نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح في الحادث.