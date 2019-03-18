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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يوقف زعيم مافيا "مازاريلا" بأوريكة

أمن مراكش يوقف زعيم مافيا "مازاريلا" بأوريكة

أمن مراكش يوقف زعيم مافيا "مازاريلا" بأوريكة
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 مارس 2019 - 20:21

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال اليوم الاثنين، من توقيف مواطن إيطالي يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في كونه أحد قادة الشبكة الإجرامية الإيطالية المعروفة باسم "مازاريلا" التابعة للتنظيم الإجرامي العالمي "كومورا".

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه بمنطقة أوريكة بضواحي مدينة مراكش، وذلك تنفيذا للنشرة الحمراء الصادرة في حقه من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول بتاريخ 7 يناير 2019، بناء على طلب من السلطات القضائية الإيطالية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد وحيازة أسلحة نارية بدون سند مشروع.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الإيطالية المختصة بقرار التوقيف للتعجيل بإرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المواطن الإيطالي المذكور، في إطار تفعيل علاقات التعاون الثنائي مع السلطات الإيطالية في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تعزيز آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

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