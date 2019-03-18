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الرئيسية | حوادث | رصاصات بحي الموظفين تستنفر سلطات إنزكان

رصاصات بحي الموظفين تستنفر سلطات إنزكان

رصاصات بحي الموظفين تستنفر سلطات إنزكان
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 18 مارس 2019 - 20:35

استنفرت السلطات المحلية والأمنية بمدينة إنزكان، بعد زوال اليوم، مختلف أجهزتها، على خلفية سماع دويّ إطلاق رصاص في الهواء بحي الموظفين بالمدينة سالفة الذكر.

وانتقلت مختلف تلاوين الأجهزة الأمنية إلى الحي سالف الذكر، حيث أفضت التحريات الأولية المفعّلة إلى أن الواقف وراء إطلاق الرصاص في الهواء هو من سكان الحي، والذي كشف أنه صوّب بندقيته نحو طيور كانت تُحلق في سماء منزله.

وقال شهود عيان إن السلطات الأمنية بمدينة إنزكان أوقفت الشخص الخمسيني، الذي يعمل خياطا في المدينة سالفة الذكر. كما جرى حجز بندقية الصيد المستعملة في إطلاق الأعيرة النارية، والتي لا تحمل أي ترخيص بحيازتها.

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