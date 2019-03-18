أمن فاس يوقف فتاة ومنتحل صفة ضابط شرطة

رشيد الكويرتي من فاس

أفادت ولاية أمن فاس بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لها أحالت، أمس الأحد، على النيابة العامة المختصة، فور انتهاء مجريات البحث التمهيدي معهما، شخصا وفتاة من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة.

وأوضح مصدر هسبريس أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه الرئيسي بانتحال صفة ضابط شرطة من أجل إيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم لاجتياز مباريات الولوج إلى أسلاك التوظيف في صفوف الأمن الوطني، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 25 ألف درهم و30 ألف درهم.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بخصوص هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، عن حجز جهاز اتصال لا سلكي، يشبه ذلك المستعمل من قبل مصالح الأمن الوطني، كان المشتبه فيه الرئيسي يحمله من أجل إقناع ضحاياه بأنه موظف شرطة، علاوة على حجز مجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة بالضحايا، ووثائق رسمية مزورة.