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كُتّاب وآراء
اصطدام بعربة مجرورة يقتل شابا في آيت ملول
لقي شاب يبلغ عمره حوالي 18 سنة مصرعه على الفور، مساء اليوم، على إثر اصطدام الدراجة النارية التي كان يقودها بعربة مجرورة بواسطة دابة، وذلك في حي "المزار" التابع للجماعة الترابية آيت ملول.
وخلفت الحادثة إصابة مرافق المفارق للحياة بجروح ورضوض وُصفت بالبليغة، استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان، ليتمّ توجيهه بعد ذلك إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وانتقلت إلى مكان الحادثة السلطات الأمنية التي فتحت تحقيقا في ظروف وأسباب الاصطدام، كما أشرفت على نقل الهالك إلى مستودع الأموات والمصاب إلى المستشفى.